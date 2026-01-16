A bailar sin cesar en el concierto tributos a 31 Minutos gratis en CDMX

Si quieres cerrar la semana cantando canciones de 31 Minutos, esta es tu oportunidad pues habrá un show gratis para rendir tributo a esta serie que se ganó el corazón de los mexicanos y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Concierto tributo a 31 Minutos

El concierto tributo estará a cargo de 31 Fans, una banda surgió por el entusiasmo de músicos que crecieron escuchando estos temas y que interpreta canciones emblemáticas de 31 Minutos como "El dinosaurio Anacleto", "Mi muñeca me habló", "Yo nunca vi televisión" y "Bailan sin Cesar".

Con este show se busca recrear la experiencia musical del programa y conectar con ese imaginario televisivo que marcó a toda una generación.

Fecha y horario del concierto tributo a 31 Minutos

El concierto tributo a 31 Minutos se realizará hoy 16 de enero a las 17:00 horas en el Centro Cultural Tren Suburbano ubicado en Fórum Buenavista.

La forma más sencilla de llegar es utilizando el Tren Suburbano y bajar en la estación Buenavista que conecta con distintos puntos del Edomex y CDMX. También puedes llegar en Metro utilizando la estación Buenavista de la línea B o el Metrobús de la línea 1.

Cabe mencionar que 31 Minutos ofrecerá una serie de conciertos en la CDMX del 3 al 5 de abril en el Teatro Metropólitan, desafortunadamente ya no hay boletos disponibles y se desconce si tendrán más presentaciones.

