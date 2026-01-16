A bailar sin cesar en el concierto tributos a 31 Minutos gratis en CDMX
En CDMX habrá un concierto tributo a 31 Minutos y lo mejor es que será gratis, así que prepárate para bailar sin cesar.
Si quieres cerrar la semana cantando canciones de 31 Minutos, esta es tu oportunidad pues habrá un show gratis para rendir tributo a esta serie que se ganó el corazón de los mexicanos y en adn Noticias te contamos todos los detalles.
Concierto tributo a 31 Minutos
El concierto tributo estará a cargo de 31 Fans, una banda surgió por el entusiasmo de músicos que crecieron escuchando estos temas y que interpreta canciones emblemáticas de 31 Minutos como "El dinosaurio Anacleto", "Mi muñeca me habló", "Yo nunca vi televisión" y "Bailan sin Cesar".
Con este show se busca recrear la experiencia musical del programa y conectar con ese imaginario televisivo que marcó a toda una generación.
Fecha y horario del concierto tributo a 31 Minutos
El concierto tributo a 31 Minutos se realizará hoy 16 de enero a las 17:00 horas en el Centro Cultural Tren Suburbano ubicado en Fórum Buenavista.
La forma más sencilla de llegar es utilizando el Tren Suburbano y bajar en la estación Buenavista que conecta con distintos puntos del Edomex y CDMX. También puedes llegar en Metro utilizando la estación Buenavista de la línea B o el Metrobús de la línea 1.
Ven con tu familia a disfrutar la obra de teatro guiñol de “31 Fans”, en tributo al programa de “31 Minutos”.— Tren Suburbano (@Suburbanos) January 16, 2026
La cita es este viernes 16 de enero a las 5 de la tarde en el Centro Cultural del #TrenSuburbano en la Estación Buenavista.
Entrada gratuita. pic.twitter.com/8P63O39Zjh
Cabe mencionar que 31 Minutos ofrecerá una serie de conciertos en la CDMX del 3 al 5 de abril en el Teatro Metropólitan, desafortunadamente ya no hay boletos disponibles y se desconce si tendrán más presentaciones.
