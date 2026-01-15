¡Renataaa! Proyectarán gratis Amarte duele en CDMX
Amarte duele es una película considerada referente del cine mexicano desde los años dos mil y cuenta la historia de amor entre dos jóvenes de diferentes clases sociales.
Amarte duele es una de las películas más famosas en México y cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran pero su relación esta rodeada de discriminación y clasismo y si no la has visto o quieres revivirla, habrá una proyección gratis y en adn Noticias te contamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Proyectarán gratis Amarte duele
La Secretaría de Cultura de la CDMX dio a conocer que proyectarán gratis la película Amarte duele, dirigida por Fernando Sariñana. Este largometraje es un referente del cine mexicano y aborda temas como la discriminación, violencia, presión social y la dificultad de amar.
Podrás disfrutar de esta película el sábado 17 de enero en el Faro Aragón ubicado en Avenida 517 s/n en la colonia San Juan de Aragón primera sección en la alcaldía Gustavo A. Madero.
La proyección es gratis y se llevará a cabo a las 17:00 horas. Se recomienda llegar temprano para alcanzar buen lugar.
No te pierdas la proyección de la película “Amar te duele” 🎬📽️— Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) January 14, 2026
Dirigida por Fernando Sariñana, esta película es un referente del cine mexicano desde inicio de los años dos mil.
Acompáñanos a la proyección de esta cinta que aborda temas como la discriminación, violencia,… pic.twitter.com/pCxGDrftrW
Curiosidades de Amar te duele
Amar te duele llegó a los cines el 8 de noviembre de 2002 y fue vista por más de un millón de personas
Obtuvo tres MTV Awards incluyendo Mejor Película y Luis Fernando Peña recibió una nominación al Ariel y fue galardonado en el Festival of Love Films Bélgica.
Martha Higareda debutó en la actuación con el papel de Renata.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.