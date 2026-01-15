¡Renataaa! Proyectarán gratis Amarte duele en CDMX

Amarte duele es una de las películas más famosas en México y cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran pero su relación esta rodeada de discriminación y clasismo y si no la has visto o quieres revivirla, habrá una proyección gratis y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Proyectarán gratis Amarte duele

La Secretaría de Cultura de la CDMX dio a conocer que proyectarán gratis la película Amarte duele, dirigida por Fernando Sariñana. Este largometraje es un referente del cine mexicano y aborda temas como la discriminación, violencia, presión social y la dificultad de amar.

Podrás disfrutar de esta película el sábado 17 de enero en el Faro Aragón ubicado en Avenida 517 s/n en la colonia San Juan de Aragón primera sección en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La proyección es gratis y se llevará a cabo a las 17:00 horas. Se recomienda llegar temprano para alcanzar buen lugar.

No te pierdas la proyección de la película “Amar te duele” 🎬📽️



Dirigida por Fernando Sariñana, esta película es un referente del cine mexicano desde inicio de los años dos mil.



Acompáñanos a la proyección de esta cinta que aborda temas como la discriminación, violencia,… pic.twitter.com/pCxGDrftrW — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) January 14, 2026

Curiosidades de Amar te duele

Amar te duele llegó a los cines el 8 de noviembre de 2002 y fue vista por más de un millón de personas

Obtuvo tres MTV Awards incluyendo Mejor Película y Luis Fernando Peña recibió una nominación al Ariel y fue galardonado en el Festival of Love Films Bélgica.

Martha Higareda debutó en la actuación con el papel de Renata.

