El personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX inició hoy sus operaciones en las 12 líneas con “circulación constante de trenes y afluencia controlada”.

No obstante, la movilidad en la CDMX arrancó con complicaciones este viernes 12 de junio. Desde las primeras horas de la mañana, usuarios del Metro reportaron demoras, trenes detenidos y recorridos más lentos de lo habitual.

“La línea 1 está fatal, llevo 25 minutos sin poder abordar”, se lee en comentarios de redes sociales.

#MetroAlMomento:



La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada con implementación de maniobra de dosificación de usuarios.



Personal del sistema se encuentra apoyando para agilizar el servicio en… pic.twitter.com/P4yn7IOF8L — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 12, 2026

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¿Qué líneas del Metro están cerradas hoy?

La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.

Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

¿Puedes viajar con tu mascota en el Metro o Metrobús?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro comparte algunas de las recomendaciones para viajar con mascotas. Detalla que los animales de compañía deben viajar en transportadora totalmente cerrada. Lo mismo aplica en el Metrobús.

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