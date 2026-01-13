¿Amante del ballet? Bellas Artes tendrá funciones con orquesta en vivo en CDMX

Si lo tuyo, lo tuyo, es el ballet, te encantará saber que la Compañía Nacional de Danza iniciará el año con una breve temporada de ballet en Bellas Artes de la Ciudad de México (CDMX) con la puesta en escena 'La Sílfide y el Escocés'.

Aparta la fecha para que disfrutes de esta icónica obra del ballet clásico que, sin duda, es uno de los eventos imperdibles del mes de enero en la CDMX. Te contamos todos los detalles.

Habrá ballet con orquesta en vivo en el Palacio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes se viste de gala con ballet y orquesta en vivo. La Compañía Nacional de Danza inicia el año con una presentación que encantará a los amantes del ballet en la capital del país.

La producción se presenta en este icónico recinto de la CDMX en colaboración con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes , bajo la dirección concertadora de Gavriel Heine. Además, retoma la versión coreográfica de Terrence S. Orr basada en la original de August Bournonville.

¿Cuánto cuesta el boleto para ir a ver ballet en Bellas Artes?

Los boletos para vivir esta increíble experiencia en la capital mexicana ya están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster, con precios muy accesibles. Las fechas y costos con los siguientes:

Luneta 1: $ 900

Luneta 2: $800

Anfiteatro altos: $700

Anfiteatro bajos: $650

Galería A: $300

Los precios más costo de envío.

Fechas disponibles:

Domingo 22 de febrero, 17:00 horas (función con orquesta)

Martes 24 de febrero, 20:00 horas (función con orquesta)

Jueves 26 de febrero, 20:00 horas (función con orquesta)

Sábado 28 de febrero, 18:00 horas (función con pista grabada)

Domingo 1 de marzo, 17:00 horas (función con orquesta)

ENLACE de compra de boletos.

¿De qué se trata ‘La Sílfide y el Escocés’?

La obra cuenta la historia de James, un joven escocés que está a punto de casarse con Effie, cuando una sílfide (una criatura etérea) se cruza en su camino y altera por completo su destino.

A los conflictos existenciales de James se suma la figura de Madge, una adivina que, tras ser humillada por James, decide vengarse.

La importancia de esta obra es que marcó un antes y un después en la técnica de la danza clásica, sobre todo, por el uso de las puntas y el vestuario.

