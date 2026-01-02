CDMX se vuelve el paraíso beauty con el Mega Outlet de Belleza 2026: Fechas, sede y descuentos

El Mega Outlet de Belleza 2026 arranca el año en la Ciudad de México (CDMX) como el evento favorito para quienes buscan maquillaje, skincare y accesorios a precios accesibles. Reúne más de dos millones de productos con descuentos que alcanzan el 80 por ciento.

El encuentro se realiza del 15 al 19 de enero en el Pabellón Este del Palacio de los Deportes, con entrada gratuita y un horario amplio que permite visitarlo entre semana o fin de semana.

Fechas y horarios del evento

El Mega Outlet de Belleza 2026 abre sus puertas durante cinco días consecutivos, de jueves a lunes, de 10:00 a 22:00 horas. La logística permite una alta rotación de visitantes.

Los organizadores recomiendan acudir temprano para encontrar mayor variedad y aprovechar promociones especiales que suelen activarse en las primeras horas del día.

Sede y cómo llegar

El evento se realiza en el Pabellón Este del Palacio de los Deportes, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La estación de Metro más cercana es Velódromo, de la Línea 9. También hay estacionamiento, aunque el transporte público facilita el acceso ante la alta afluencia.

Productos y marcas participantes

La oferta incluye maquillaje profesional, productos de skincare, herramientas eléctricas y accesorios de moda de marcas nacionales e internacionales.

Especialistas del sector destacan que este tipo de eventos acerca productos premium a nuevos públicos y dinamiza el mercado de belleza en México.

Descuentos y beneficios extra

Los descuentos alcanzan hasta el 80 por ciento, con promociones adicionales por compras mínimas y obsequios limitados.

El registro previo permite recibir pases digitales y acceder a regalos exclusivos, lo que mejora la experiencia del visitante. Al hacerlo, recibirás los pases gratuitos por correo electrónico y WhatsApp (con código QR). Tu registro vale para cualquier día del evento.

Consejos para aprovechar tu visita

Usar calzado cómodo y llevar una lista de compras ayuda a optimizar el recorrido entre pasillos y evitar compras impulsivas.

También conviene revisar el sitio oficial antes de acudir, ya que se anuncian dinámicas especiales y marcas invitadas por día.

