Horario de los DJ’s que tocarán en el Ángel de la Independencia por Año Nuevo

La Fiesta Electrónica de Fin de Año en la Ciudad de México (CDMX) se realizará el 31 de diciembre frente al Ángel de la Independencia, con ocho horas continuas de música electrónica gratuita para despedir 2025 y dar la bienvenida al 2026. El evento lo organizan el Gobierno capitalino y la Secretaría de Cultura.

Más de 200 mil personas podrían asistir, por lo que el orden de presentación se diseñó para mantener un flujo constante de energía y permitir que el público llegue de forma escalonada.

Orden de presentación de los artistas (lineup y horarios)

18:00 horas — Ramiro Puente: abre con house y techno para activar la pista

19:00 horas — VEL: talento emergente que mantiene el ritmo en crecimiento

20:00 horas — Jehnny Beth: propuesta internacional con electrónica oscura

21:00 horas — 3BALLMTY: guaracha y tribal mexicano para el punto más bailable

22:00 horas — Mariana Bo: violín electrónico y beats intensos

23:00 horas — Kavinsky: synthwave para conducir la cuenta regresiva

00:00 horas — Arca DJ: set experimental para recibir el 2026

01:00 horas — MGMT DJ: cierre con versiones electrónicas de éxitos conocidos

Este orden permite que el público llegue de manera escalonada, evita saturaciones tempranas y reserva los nombres más mediáticos para los momentos clave de la noche.

Medidas de seguridad y recomendaciones

Para garantizar un evento seguro, se desplegará un operativo especial con participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y otras dependencias:



Vigilancia permanente, servicios médicos y orientación

Prohibida la venta de alimentos con gas o freidoras en la zona

Venta de alcohol en tiendas de conveniencia solo hasta las 22:00 horas

Se recomienda usar ropa cómoda, mantenerse hidratado, evitar objetos de valor y seguir las indicaciones del personal

