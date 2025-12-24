¡De talla internacional! Jehnny Beth, Mariana BO, Kavinsky y 5 Dj’s más tocarán en Año Nuevo en el Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia será el escenario perfecto para despedir el Año Viejo y darle la bienvenida al Año Nuevo 2026 en la mejor fiesta electrónica que la Ciudad de México (CDMX) haya visto.

¿Te imaginas escuchar en vivo a Jehnny Beth o a Kavinsky? Este 31 de diciembre de 2025, miles de personas se reunirán alrededor del icónico Ángel de la Independencia para vivir una celebración gratuita llena de beats, luces y artistas de talla internacional. No te puedes perder la mejor forma de cerrar el año en un evento que transforma Reforma en una pista de baile al aire libre.

🎧✨31 de diciembre ✨🎧

Despide el año en el MEGA EVENTO de música electrónica

📍Angel de la Independencia



🕧Desde las 18:00 hrs



🔥DJ's en vivo



💃Baile sin parar



🎶Música, energía y mucho más. pic.twitter.com/8jYoR5Ppas — 🏹🪽(@DC''AMARGO)✨🪽 (@alexiaislasalv) December 20, 2025

¿Qué habrá en el Ángel de la Independencia el 31 de diciembre?

El Paseo de la Reforma se llenará de música electrónica, luces neón y pantallas LED que acompañarán a los artistas durante toda la noche.

La producción del evento contará con un sistema de sonido y visuales de alta calidad para que el ambiente se sienta desde el Ángel de la Independencia hasta las zonas aledañas de Reforma. El objetivo es convertir esta madrugada de música en una experiencia inolvidable para quienes deseen cerrar el 2025 con energía y recibir el Año Nuevo 2026 de la mejor manera.

Dónde: La cita es en avenida Paseo de la Reforma , a la altura de la glorieta del Ángel de la Independencia

, a la altura de la glorieta del Cuándo: El próximo miércoles 31 de diciembre de 2025 . De las 18:00 horas y hasta las 02:00 del 1° de enero de 2026

. De las 18:00 horas y hasta las 02:00 del 1° de enero de 2026 Cuánto: La entrada es totalmente gratis

Cartelera oficial confirmada para el Año Nuevo en CDMX 2025

El lineup de la mejor fiesta electrónica que hará vibrar el Ángel de la Independencia de la CDMX incluye:

MGMT – DJ Set (Estados Unidos)

Arca – DJ Set (Venezuela)

Ramiro Puente (México)

VEL (Francia / Marruecos)

Jehnny Beth (Francia)

(Francia) 3BALLMTY (México)

Mariana BO (México)

Kavinsky – Live (Francia)

Recomendaciones para asistir a la fiesta electrónica CDMX del 31 de diciembre

Llega temprano : El evento inicia a las 18:00 y se espera gran afluencia.

: El evento inicia a las Transporte : Utiliza transporte público o planifica puntos de encuentro con amigos.

: Utiliza transporte público o planifica puntos de encuentro con amigos. Clima: NO olvides revisar el pronóstico del clima en adn Noticias antes de salir.



Con esta programación y un ambiente que mezcla música, comunidad y fiesta, el Año Nuevo en CDMX en el Ángel de la Independencia será uno de los mejores planes para cerrar el año y comenzar el 2026 al ritmo de la mejor fiesta electrónica.

