Despide el año con clase de yoga al amanecer en el Mirador de la Torre Latinoamericana
Vive el último amanecer del año desde las alturas y disfrutando de una clase de yoga mientras losáramos del sol iluminan el Centro Histórico de la CDMX.
Si quieres despedir el año con una actividad diferente y relajarte, en el Mirador de la Torre Latinoamericana habrá una clase de yoga para que cierres e año en uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX, aquí te compartimos los detalles.
Yoga en el Mirador de la Torre Latino
La clase de yoga será el 31 de diciembre y podrás disfrutar del amanecer desde el piso 44. La experiencia comienza a las 06:00 de la mañana y la clase será a las 06:45 horas. Es una clase pensada para liberar tensiones acumuladas, soltar lo que ya no suma y prepararse para la energía del nuevo ciclo que empieza.
Lo especial de este plan es la vista panorámica de 360 grados y podrás ver los primeros rayos del sol eliminando el Centro Histórico . Cabe mencionar que no importa si nunca has practicado yoga, la experiencia esta diseñada para disfrutarse a tu ritmo y desde la introspección personal.
Precio de la clase de yoga en la Torre Latinoamericana
Así que si quieres tener un cierre de año diferente, no te pierdas esta actividad que tendrá un costo de 550 pesos y puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace . Se recomienda a los asistentes traer ropa cómoda y un tapete. El yoga tiene muchos beneficios entre los que destacan:
- Reduce la ansiedad y el estrés
- Aumenta la calidad del sueño y ayuda a dormir mejor
- En los niños y estudiantes mejora el rendimiento académico y la atención
- Fortalece los huesos y músculos
- Aumenta la flexibilidad
- Contribuye a aliviar los dolores crónicos y posturales
- Sirve como terapia antienvejecimiento
- Quema calorías
- Práctica la respiración consciente
- Reduce los niveles de cortisol y colesterol en sangre
Yoga con gatos
