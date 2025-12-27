Despide el año con clase de yoga al amanecer en el Mirador de la Torre Latinoamericana

Si quieres despedir el año con una actividad diferente y relajarte, en el Mirador de la Torre Latinoamericana habrá una clase de yoga para que cierres e año en uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX, aquí te compartimos los detalles.

Yoga en el Mirador de la Torre Latino

La clase de yoga será el 31 de diciembre y podrás disfrutar del amanecer desde el piso 44. La experiencia comienza a las 06:00 de la mañana y la clase será a las 06:45 horas. Es una clase pensada para liberar tensiones acumuladas, soltar lo que ya no suma y prepararse para la energía del nuevo ciclo que empieza.

Lo especial de este plan es la vista panorámica de 360 grados y podrás ver los primeros rayos del sol eliminando el Centro Histórico . Cabe mencionar que no importa si nunca has practicado yoga, la experiencia esta diseñada para disfrutarse a tu ritmo y desde la introspección personal.

Precio de la clase de yoga en la Torre Latinoamericana

Así que si quieres tener un cierre de año diferente, no te pierdas esta actividad que tendrá un costo de 550 pesos y puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace . Se recomienda a los asistentes traer ropa cómoda y un tapete. El yoga tiene muchos beneficios entre los que destacan:

Reduce la ansiedad y el estrés

Aumenta la calidad del sueño y ayuda a dormir mejor

En los niños y estudiantes mejora el rendimiento académico y la atención

Fortalece los huesos y músculos

Aumenta la flexibilidad

Contribuye a aliviar los dolores crónicos y posturales

Sirve como terapia antienvejecimiento

Quema calorías

Práctica la respiración consciente

Reduce los niveles de cortisol y colesterol en sangre

