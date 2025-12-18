Llega a CDMX El Cascanueces, un clásico que ilumina con la magia de la Navidad

La CDMX se caracteriza por siempre tener una gran diversidad de eventos artísticos y culturales y durante la temporada invernal, El Cascanueces se ha convertido en el ballet mas emblemático que une a las familias y este año no será la excepción.

El Cascanueces regresa para iluminar el Auditorio Nacional

El Cascanueces esta integrado por la Compañía Nacional de Danza y a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes que interpretan en vivo la música de Piotr Ilich Chaikovski, combinado con la escenografía y vestuario hacen un espectáculo imperdible.

El ballet cuenta la historia de Clara, una niña que recibe como regalo de Navidad un cascanueces en forma de muñeco soldado y durante la noche se transporta a un mundo mágico donde los juguetes cobran vida y el cascanueces se convierte en un príncipe encantador.

Fechas y precios de El Cascanueces

La temporada del ballet El Cascanueces se llevará a cabo en el Auditorio Nacional del 18 al 23 de diciembre con funciones en la mañana y en la noche:



18 de diciembre , 19:30 horas

, 19:30 horas 19 de diciembre , 19:30 horas

, 19:30 horas 20 de diciembre , 12:00 horas

, 12:00 horas 20 de diciembre , 18:00 horas

, 18:00 horas 21 de diciembre , 12:00 horas

, 12:00 horas 21 de diciembre , 17:00 horas

, 17:00 horas 22 de diciembre , 12:00 horas

, 12:00 horas 22 de diciembre , 18:00 horas

, 18:00 horas 23 de diciembre , 12:00 horas

, 12:00 horas 23 de diciembre, 18:00 horas



Los precios de los boletos varían dependiendo la zona:



Preferente VIP , $2,400

, $2,400 Preferente , $1,600

, $1,600 Luneta , $1,100

, $1,100 Balcón , $850

, $850 Primer piso , $640

, $640 Segundo piso, $420

Además, en taquilla del Auditorio y en línea los boletos están al 2x1.

Origen e historia del cascanueces

Los primeros muñecos cascanueces surgieron en Alemania alrededor del siglo XV y se les consideraba talismanes que protegían el hogar. Para el siglo XVIII, artesanos alemanes comenzaron a tallar cascanueces decorativos en madera de abeto y haya.

Mientras que la historia de El Cascanueces la inventó el escritor E.T.A. Hoffmann en 1816 con el cuento El cascanueces y el rey de los ratones. Posteriormente Alexandre Dumas lo convirtió en una versión más dulce y fue así que surgió la idea para el ballet de Tchaikovsky.

Lizzy Howell, la bailarina de ballet que rompe estereotipos

