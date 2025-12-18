Llega a CDMX El Cascanueces, un clásico que ilumina con la magia de la Navidad
El Cascanueces es un clásico de la temporada navideña y si no lo has visto, esta es tu oportunidad pues combina lo mejor de la música y el ballet.
La CDMX se caracteriza por siempre tener una gran diversidad de eventos artísticos y culturales y durante la temporada invernal, El Cascanueces se ha convertido en el ballet mas emblemático que une a las familias y este año no será la excepción.
El Cascanueces regresa para iluminar el Auditorio Nacional
El Cascanueces esta integrado por la Compañía Nacional de Danza y a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes que interpretan en vivo la música de Piotr Ilich Chaikovski, combinado con la escenografía y vestuario hacen un espectáculo imperdible.
El ballet cuenta la historia de Clara, una niña que recibe como regalo de Navidad un cascanueces en forma de muñeco soldado y durante la noche se transporta a un mundo mágico donde los juguetes cobran vida y el cascanueces se convierte en un príncipe encantador.
Fechas y precios de El Cascanueces
La temporada del ballet
El Cascanueces
se llevará a cabo en el Auditorio Nacional del 18 al 23 de diciembre con funciones en la mañana y en la noche:
- 18 de diciembre, 19:30 horas
- 19 de diciembre, 19:30 horas
- 20 de diciembre, 12:00 horas
- 20 de diciembre, 18:00 horas
- 21 de diciembre, 12:00 horas
- 21 de diciembre, 17:00 horas
- 22 de diciembre, 12:00 horas
- 22 de diciembre, 18:00 horas
- 23 de diciembre, 12:00 horas
- 23 de diciembre, 18:00 horas
Los precios de los boletos varían dependiendo la zona:
- Preferente VIP, $2,400
- Preferente, $1,600
- Luneta, $1,100
- Balcón, $850
- Primer piso, $640
- Segundo piso, $420
Además, en taquilla del Auditorio y en línea los boletos están al 2x1.
🎄 El cascanueces
La @CNDanzaMX, junto con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes presenta el clásico de Chaikovski en una versión que reúne a más de 240 intérpretes.
📅 18 al 23 de diciembre
📍 Auditorio Nacional… pic.twitter.com/MZ3kyCgtAF
Origen e historia del cascanueces
Los primeros muñecos cascanueces surgieron en Alemania alrededor del siglo XV y se les consideraba talismanes que protegían el hogar. Para el siglo XVIII, artesanos alemanes comenzaron a tallar cascanueces decorativos en madera de abeto y haya.
Mientras que la historia de El Cascanueces la inventó el escritor E.T.A. Hoffmann en 1816 con el cuento El cascanueces y el rey de los ratones. Posteriormente Alexandre Dumas lo convirtió en una versión más dulce y fue así que surgió la idea para el ballet de Tchaikovsky.
