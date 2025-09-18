¡Bolsas, mochilas y más! La imperdible colección de Snoopy en Kipling de este 2025
La colección de Snoopy se puede encontrar en el portal web de la tienda belga Kipling en México; los accesorios estarán de venta por tiempo limitado.
La tienda Kipling anunció un importante acuerdo con Peanut para producir bolsos, mochilas y hasta llaveros de Snoopy , esto como parte de una nueva colección que están comenzando a comercializar en las diferentes tiendas a nivel internacional, así como en la República Mexicana.
Fue a través de las diferentes plataformas de redes sociales y su propio portal web, que el pasado 17 de septiembre se presentó la colección en la que las y los amantes de Snoopy, podrán adquirir los siguientes artículos:
- Bolsa Kipling Nikki
- Bolsa Merita S
- Estuche Creativity
- Llavero Peanuts Monkey
- Bolsa City Zip
- Bolsa Van Bag
- Bolsa Gabb
- Tarjetero Red House Cardy
Precio de las mochilas de Snoopy en Kipling
Al tratarse de una empresa con productos premium los costos pueden llegar a superar los 3 mil pesos por un solo bolso, sin embargo, las mochilas de Kipling resaltan por ser las de tamaño más grande para los compradores.
Los costos de las mochilas en la colección de Snoopy en Kipling son los siguientes:
- Mochila City Zip: 4 mil 599 pesos
- Mochila/bolso Ritta: 2 mil 849 pesos
Precio de las bolsas de Snoopy en Kipling
Por su parte los productos en forma de bolsos , artículos en los que se especializa la marca europea, varían de costos que van desde los 2 mil 849 hasta los 3 mil 549 pesos mexicanos en tiendas online.
- Bolsa Van Bag: 3 mil 199 pesos
- Bolsa Gabb: 4 mil 249 pesos
- Bolsa Nikki: 3 mil 199 pesos
- Bolsa Merita: 3 mil 549 pesos
- Estuchero Creativity: mil 749 pesos
¿Hasta cuándo se pueden comprar los artículos de colección de Snoopy?
Si bien es cierto que no se dio a conocer hasta cuánto estarán disponibles estos artículos en tiendas Kipling, se informó que a partir del próximo 20 de septiembre también se podrán adquirir tarjeteros y bolsas en forma de estrella.
Se prevé que la venta de estos artículos de colección en la tienda estén vigentes al menos hasta que termine el mes de septiembre de este 2025.
¿Dónde y cómo comprar la colección de Snoopy?
Para comprar alguno de los artículos de la tienda antes mencionada, lo único que se tiene que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial, seleccionar el producto que más llame su atención, dirigirse al apartado de pagar y listo.
