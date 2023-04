Conoce a la perrita que se volvió viral por su gran parecido a Snoopy

Snoopy es un personaje de caricatura muy querido por varias generaciones y ahora ha estado en “boca de todos” debido a que hay una perrita que tiene gran parecido con el famoso can, fiel amigo de Charlie Brown en la historieta Peanuts.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién es la perrita que se parece a Snoopy?

Bayley es una perrita de raza sheepeadoodle, cuya cara es muy parecida a la de Snoopy , situación que ha fascinado a los internautas, sobre todo a aquellos que somos fanáticos de esta serie. Los dueños de la perrita Bayley compartieron fotografías y videos en Instagram, dando a conocer el parecido adorable de ambos perritos.

Es cierto que Snoopy es un perro de raza beagle en la caricatura y Bayley es sheepeadoodle, pero eso no significa que no se parezcan, de hecho, los usuarios en redes sociales no han dejado de destacar el parecido de los “lomitos”.

En las fotografías y videos se puede observar a la famosa canina, quien por cierto cumplirá 2 años de edad el próximo 4 de mayo, posando de manera divertida, confiada y feliz, por lo que ya ha robado los corazones de muchas personas.

“Snoopy es real” o “Qué tierna”, o “Snoopy eres tú?”, son algunos de los comentarios que los usuarios han mencionado a través de Instagram. Si quieres darte una vuelta por su cuenta y ser testigo de su parecido de estos perritos , aquí te la dejamos.

También te podría interesar: El otro protagonista de la mañanera de AMLO es un gato y se llama Zeus

¿Cuál es la historia de Snoopy?

Snoopy nació en 1950 gracias al dibujante Charles Schulz, un creativo que le dio vida a este famoso perrito, quien junto a su amo, Charlie Brown y sus amigos, vivieron aventuras en Peanuts, considerada como una de las tiras cómicas más populares.

El pequeño can fue cambiando a medida que iba creciendo Charlie Brown, por lo que al inicio de la caricatura, el personaje era más parecido a un perro “normal”, es decir, caminaba con cuatro patas y no se le mostraban al lector sus pensamientos, sin embargo, poco a poco adquirió comportamientos humanos y también comenzaron a aparecer elementos como la casita sobre la que se echa y reflexiona, pero no entra porque tiene problemas de claustrofobia.

Esta tira cómica tuvo una gran relevancia, tanto que se convirtió en una serie televisiva llamada The Charlie Brown and Snoopy Show o en español El show de Charlie Brown y Snoopy, la cual se emitió entre 1983 y 1985. En los años 90s fue reemitida en Disney Channel y por Nickelodeon.

Un dato curioso es que Charles M. Schulz dibujó cada línea, cada fondo y cada imagen de sus 7 tiras semanales durante toda su vida, esto es relevante porque la mayoría de los dibujantes que ya son famosos tienen un equipo que dibuja, pero él prefirió seguir con su creación con sus propias manos.

adn40, siempre conmigo