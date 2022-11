Festival Hipnosis, la dosis de psicodelia que todos necesitábamos

Llegó el 5 de noviembre y nos alistamos para vivir uno de los eventos más propositivos en México, hablamos del Festival Hipnosis que vivió su quinta edición en el Parque Bicentenario de la CDMX.

La cita fue en punto de la una de la tarde, los ánimos y la emoción de todos los asistentes se sentía, y es que a quién no le gusta un Line up lleno de leyendas como The Mars Volta que regresaron luego de 10 años y Primus que volvió con uno de los mejores shows y tributos a Rush.

Así se vivió el Festival Hipnosis en el Parque Bicentenario

Todo comenzó con El Universo y Parque de cometas quienes calentaron los motores mientras las personas accedían al festival. No fue hasta The Lazy Eyes que los coros, gritos y manos arriba iniciaron. Los australianos con un set de poco más de una hora enamoraron al público; incluso recibieron uno de los famosos peluches .

La psicodelia llegó a la CDMX con el Festival Hipnosis 2022

El día avanzaba y las bandas como Tempers, Still corners y Babe Rainbow, dieron cátedra de cómo la psicodelia puede ser armoniosa, sin sonidos estridentes y para bailar. Mientras que Psychedelic por Crumpets y Osees inundaron el Parque Bicentenario CDMX con guitarras estridentes, baterías potentes y bajos que hacían vibrar tu cuerpo; la energía salió a flote y los asistentes no dudaron en comenzar el slam.

Las vibras cambiaron y todo se volvió mucho más místico e íntimo en el momento que Kikagaku Moyo salió al escenario, una de las bandas asiáticas más representativas de la escena psicodélica.

Los japoneses abrieron con Zo no Senaka y la ovaciones no pararon, sin embargo, el silencio invadió el recinto cuando tocaron sus dos más grandes éxitos: “Dripping Sun” y “Dancing Blue” y con esto hicieron un anuncio despidiéndose de los escenarios, ya que ese fue su último concierto internacional, aunque su gira de despedida, continúa en Japón.

The Black Angels y Chicano Batman continuaron con la fiesta y ambas bandas dieron todo de sí para calentar motores y recibir a Primus quienes además de tocar sus éxitos más grandes, decidieron mostrarnos su Cover al álbum “A Farewell To Kings” de Rush.





El momento de la noche llegó, en punto de la medianoche, The Mars Volta saltaba al escenario luego de una década y media de descanso. Cedric Bixler, Omar Rodriguez y compañía comenzaron una velada especial con la canción “Vicarious atonement” para después darle paso a toda la energía que sus fans tenían guardadas desde hace 10 años con el éxito “Roulette dares”. La emoción siguió y la euforia se descontroló con “The Window”.

El encargado de cerrar este gran evento fue Romperay; poco a poco, con sonidos tropicales nos despedimos de una de las mejores ediciones del Festival Hipnosis, no sin antes darnos la noticia de que Melody’s Echo Chamber es la primer banda confirmada para su edición en 2023.

