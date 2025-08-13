VIDEO: Así fueron los instantes de pánico durante la caída del elevador de la Plaza Mitikah

En redes sociales circula un video con las imágenes de los instantes de pánico que vivieron tres usuarios durante la caída de un elevador en la Plaza Mitikah ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX.

La falla mecánica del elevador ocasionó que un hombre de 47 años y una mujer de 60 resultaran lesionados. Te contamos los detalles de este accidente viral.

Video viral revela angustiantes instantes mientras cae el elevador de la Plaza Mitikah

Durante la tarde del martes 12 de agosto, se registró un accidente dentro de una de las plazas comerciales más populares de la CDMX, la plaza Mitikah. Alrededor de las 19:30 horas, uno de los elevadores de la plaza comenzó a fallar.

Un video que circula en redes sociales mostró los angustiantes instantes que vivieron dos hombres y una mujer que quedaron atrapados en el ascensor. En las imágenes se puede ver que los pasajeros se encontraban nerviosos una vez que notaron que el elevador no funcionaba de forma adecuada.

Tras presionar los botones, los dos hombres tratan de abrir las puertas del ascensor, mientras que la mujer intenta hacer una llamada telefónica para solicitar ayuda. La mujer finalmente logra comunicarse con un familiar y se le ve hablando por teléfono, mientras que uno de los hombres intenta nuevamente abrir las puertas del ascensor.

#PlazaMitikah Imágenes del elevador que se cayó en Plaza Mítikah.

El elevador no se desplomó que se informó originalmente, sin embargo, sí tuvo fallas que ocasionaron lesiones a dos personas.

Instantes después, el elevador comienza a bajar sin control, por lo que un hombre cae al piso, mientras que la mujer se sostiene con fuerza del barandal. Luego, las puertas se abren y los tres usuarios salen del ascensor de la Plaza Mitikah.

¿Qué pasó dentro del elevador en Plaza Mitikah?

A través de sus redes sociales, un hombre que se identificó como Arturo GM, hijo de la mujer que quedó atrapada dentro del elevador que se desplomó en la plaza Mitikah, contó detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con su testimonio, su madre y otro hombre entraron al elevador de Mitikah, que de pronto comenzó a bajar hasta el sótano, donde subió un tercer pasajero. Después, el elevador comenzó a subir, pero de manera errante. Los usuarios se percataron de que el panel de botones había dejado de funcionar y la pantalla no marcaba pisos, por lo que comenzaron a preocuparse.

El elevador comenzó a subir de forma errática, hacía pausas y movimientos bruscos. La mujer comenzó a enviar mensajes a su hijo en los que le avisaba que estaba atrapada en el elevador y que no respondía. En un momento, incluso, el ascensor quedó detenido en entre pisos, pues alcanzaron a ver los pies de personas que esperaban.

Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ), alcalde de @BJAlcaldia realiza un recorrido de supervisión en Plaza Mítikah, tras la caída de un elevador el martes que dejó dos personas lesionadas pic.twitter.com/Uxd0S5X2PL — adn40 (@adn40) August 13, 2025

No obstante, no lograron abrir las puertas y el elevador comenzó a caer de forma abrupta, lo que generó pánico en los tres usuarios. La mujer se recargó con fuerza del barandal por lo que se lastimó la espalda. Arturo cuenta que en ese momento escucha a su madre gritar desesperada por ayuda.

Finalmente, el ascensor se detuvo y los usuarios lograron salir. El incidente duró en total unos 11 minutos de pánico.

Lo que se sabe de los lesionados dentro del elevador que se desplomó en Mitikah

El hijo de la mujer que sufrió la caída del elevador de Mitikah aseguró que los usuarios fueron llevados a urgencias. Contó que a su madre se le practicaron tomografías y rayos X para descartar lesiones mayores, pues presentaba mucho dolor en la zona lumbar.

Suspenden actividades en la Plaza Mítikah

Tras lo ocurrido, la alcaldía Benito Juárez tomó la decisión de suspender actividades en la plaza Mitikah, hasta que corrijan las fallas detectadas en el elevador que puso en riesgo la vida de los usuarios.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acordonó el área y confirmó que hubo tres detenciones bruscas del elevador; por esta razón, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX también informó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas.

