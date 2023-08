Michael J Fox no iba a ser Marty Mcfly y otras curiosidades de Volver al Futuro

Consideradas como una de las grandes joyas de Hollywood, la saga de Volver al Futuro marcó un antes y un después en el séptimo arte y principalmente en el cine de ficción y fantasía, pues a pesar de tener 38 años en el mercado, sigue siendo una de las más queridas que ha pasado por diferentes generaciones y que gran sentido tienen algunos datos que se dijeron en esa época y ahora han sucedido, así que a continuación te presentamos algunas cosas que sabemos muy bien que no sabías de estos filmes.

Fue en 1985 cuando el director Steven Spielberg se alió a Robert Zemeckis y Bob Gale, para lanzar una película que rompiera con todo lo que se había hecho jhasta el momento, la oportunidad de conocer a través de la pantalla grande como arreglar el pasado pero con el miedo de no recuperar ni alterar tu futuro; los elegidos para ser el rostro de la historia fueron Michael J. Fox y Christopher Lloyd en los roles de ‘Marty McFly’ y ‘Doc Brown’, respectivamente.

Para las nuevas generaciones que no han sido empapados de esta joya cinematográfica, aquí te contamos que narra la vida de un adolescente y un científico, quien ha construido una máquina del tiempo, pero un error fortuito en una de las pruebas hace que el joven viaje hacía el pasado, año en el que sus padres iban al instituto y todavía no se habían conocido, por lo que su papel es que ellos se conozcan y se enamoren, o de lo contrario su existencia no sería posible.

Tal fue el éxito de la entrega que la historia dio para otras dos entregas que fueron muy bien recibidas por los fans, por lo que de inmediato fueron una referencia en esa época, así que a continuación te contaremos algunos de los secretos pocos conocidos de la fabulosa historia que conquistó la década de los años 80 y 90 por sus grandes efectos especiales e inigualable historia.

Los datos que no conocías de ‘Volver al futuro’

¿‘Marty McFly’ iba a ser otro actor?: Fue el director Robert Zemeckis , quien desde un principio quiso que el rol principal estuviera en manos de Michael J. Fox, pero la agenda del joven ya estaba completamente ocupada, por lo que se contactó al actor Eric Stoltz, quien se casó tanto con el personaje que hasta en sus tiempos libres pedía que lo llamaran así; tal fue su intensidad que ni siquiera el resto del elenco se sentía cómodo, y a pesar de que inició las grabaciones, coincidió en la época en la que Fox quedó libre, por lo que de inmediato fue sustituido.

