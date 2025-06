Ocho películas de terror perturbadoras; son imperdibles y en qué plataformas verlas

¿Eres fan del terror? Entonces, te urge checar la mejor guía de las películas de terror más fuertes que puedes encontrar en streaming. Prepara las palomitas, la cobija para protegerte de los monstruos y prepárate para gritar del susto.

En la actualidad, puedes encontrar las mejores películas de terror en diversas plataformas de streaming. En adn40, te tenemos las cintas de terror imperdibles para que tengas el mejor maratón de terror el próximo fin de semana.

¿Cuáles son las películas de terror más recomendadas?

Existen muchas películas de terror, pero no todas logran su propósito que es matarnos de miedo. No obstante, en adn40 te tenemos la lista de las ocho películas de miedo que no solo tienen vibra rara, sino que son verdaderamente perturbadoras.

Ritual del más allá (Amazon Prime)

Si quieres ver películas de terror buenas, te urge ver esta cinta que cuenta la perturbadora historia de Sophia, una mujer que, tras sufrir la pérdida de su hijo, busca contactar con él a través de un ritual de magia negra. Sin embargo, este ritual traerá consecuencias aterradoras.

The sadness (Stremio)

Esta película de terror que se estrenó en 2012 es una de las más aterradoras de la lista. Se trata de una pareja que trata de reunirse en medio del caos de una pandemia, que convierte a los infectados en psicópatas sedientos de sangre.

Cuando acecha la maldad (Netflix)

En esta cinta de terror, los vecinos de un pequeño pueblo rural descubren que un demonio está a punto de nacer entre ellos. Intentan escapar desesperadamente, pero puede que sea demasiado tarde. Si tienes Netflix, aprovecha este fin de semana para disfrutar de eta cinta que promete ponerte los pelos de punta.

À l’intérieur (Stremio)

Si estás buscando una película que te hiele la sangre, entonces te urge ver, que encuentras en apps como Stremio. Esta cinta de terror francesa se desarrolla durante la Nochebuena donde una psicópata que empuña tijeras aterroriza a una mujer que recientemente enviudó y está embarazada.

Siniestro (Amazon Prime)

De acuerdo con el estudio The Science of Scare, la película que más miedo da de todos los tiempos es Siniestro. Ellison Oswald, escritor de historias criminales está en una mala racha, cuando descubre una película que muestra las muertes de una familia y promete resolver el misterio. El escritor se instala con su familia en la casa donde ocurrieron los asesinatos y descubre que todas las pistas apuntan a una presencia sobrenatural.

El legado del diablo (MAX)

Después de la muerte de la matriarca de la familia Graham, Annie se muda de regreso a su casa materna. Ella espera olvidar los traumas que le causaron sucesos de la infancia; sin embargo, todo se complica cuando su hija comienza a ver fantasmas.

The empty man (Disney+)

Un policía retirado, marcado por la muerte violenta de su familia, investiga la desaparición de la hija de un amigo. Poco a poco descubre que el rapto de la niña puede estar ligado a un ser malévolo. Esta cinta se encuentra disponible en Disney+.

The dark and the wicked

Dos hermanos regresan a la granja familiar para acompañar a su padre que agoniza. Sin embargo, ambos empiezan a presentir que algo malévolo se encuentra en esa casa.

Saca las palomitas y aprovecha estos días lluviosos para disfrutar del mejor maratón de películas de terror buenas disponibles en streaming. ¿Listo para dar los mejores gritos de terror?

