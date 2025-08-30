Festival Internacional del Globo 2025 tendrá día gratis con aerostáticos en Guanajuato

Gracias al programa “Viernes de la Gente” anunciado por la gobernadora de Guanajuato, el Festival Internacional del Globo 2025 tendrá un día de acceso completamente gratuito en donde todos los integrantes de la familia podrán disfrutar de los aerostáticos, conciertos, pabellón comercial y mucho más.

Será por un total de cuatro días de este 2025 que las y los asistentes al festival podrán disfrutar de los más de 200 globos aerostáticos de diferentes países que se darán cita en la entidad, esto como parte de la celebración anual que se ha convertido en una auténtica tradición.

¿Cuándo es el Festival Internacional del Globo 2025?

El Festival Internacional del Globo de este 2025 se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre, por lo cual de viernes a lunes las familias mexicanas y de otras partes del mundo, podrán disfrutar de esta festividad.

Es importante señalar que este festival es uno de lo más importantes a nivel nacional, pues año con año México se convierte en el epicentro de los globos aerostáticos más impresionantes de países como Colombia, España, Inglaterra y otros países de diferentes continentes.

¿En dónde será el Festival Internacional del Globo 2025?

La celebración de este 2025 se llevará a cabo en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato el cual se ubica sobre el Boulevard José María Morelos a un costado del Parque Los Cárcamos de la entidad señalada.

Es importante señalar que dentro de esta zona se podrán observar a más de 200 globos aerostáticos volando durante la mañana y tarde de las fechas antes mencionadas, lo cual supone una vista inigualable en la entidad.

¿Qué habrá en el Festival Internacional del Globo de León?

Más allá de la vista de aerostáticos de formas y colores diferentes, el Festival Internacional del Globo 2025 contará con conciertos de artistas como Carín León, actividades familiares, zona gastronómica, pabellón comercial y zona de camping.

Es importante mencionar que durante la festividad se prevé un clima cambiante entre calor y frío por la temporada, por lo cual se recomienda acudir preparado para el evento en la zona.

Costos del Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato

Más allá de que el primer día del Festival vaya a ser completamente gratuito, es importante señalar que los boletos para las demás fechas son las siguientes.

Abono: mil 500 pesos

Boleto matutino por día: 260 pesos

Boleto vespertino por día: 500 pesos

Day Pass: 600 pesos

Experiencia VIP: 2 mil 500

