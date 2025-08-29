Proyectarán gratis Robot Salvaje en el Picnic nocturno del IPN

Si eres cinéfilo no te puedes perder el Picnic Nocturno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde proyectarán gratis Robot Salvaje , película nominada a tres categorías en los Premios Óscar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Fecha y horario del Picnic nocturno del IPN

El Picnic Nocturno del IPN donde proyectarán gratis Robot Salvaje se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet a las 19:00 horas.

La entrada es libre para integrantes de la comunidad politécnica, pero te recomendamos llegar con anticipación para que puedas escoger un buen lugar. Puedes llevar almohadas, cobijas y otros artículos que mejoren la experiencia.

En caso de que no puedas asistir, puedes disfrutar de alguna de las otras funciones especiales que habrá en el Cineclub del IPN durante septiembre.

¿De qué trata Robot Salvaje?

Robot Salvaje cuenta la historia de “Roz” quien tras un naufragio termina en una isla donde debe aprender a convivir con la naturaleza y sus criaturas. Genera un vínculo con un ganso huérfano y otros animales dando un mensaje importante sobre la familia y el cuidado del medio ambiente. El director Chris Sanders logra contar un relato lleno de empatía y muchos vínculos. El elenco esta conformado por Lupita Nyong’o, Kit Connor, Mark Hamill y Pedro Pascal.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Jaime Torres Bodet?

Las rutas para llegar al Centro Cultural Jaime Torres Bodet son varias, las estaciones del Metro CDMX más cercanas son Instituto Politécnico Nacional, Lindavista y Deportivo 18 de marzo.

Si prefieres llegar en Metrobús, las estaciones que te quedan mejor son San Bartolo, Instituto Politécnico Nacional y Río Bamba.

En cualquiera de las dos rutas, al salir de las estaciones deberás caminar un poco para llegar al Centro Cultural o si lo prefieres puedes tomar un taxi o subir a un camión con destino a Zacatenco.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.