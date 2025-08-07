Playstation celebra su aniversario con 5 increíbles regalos

Para todos los usuarios de Playstation , la marca nipona tiene una serie de sorpresas dentro de su tienda virtual para todo el mes de agosto y algunas son completamente gratis.

Estos son los regalos por el aniversario de ‘Playstation Plus’

Para celebrar el quince aniversario del sistema ‘Playstation Plus’, la compañía ha sacado una colección de avatares gratuitos disponibles para todos los usuarios, incluso aquellos que no cuentan con una suscripción activa del servicio, los avatares están inspirados en las franquicias más emblemáticas y populares de Playstation; está es la lista completa de los avatares:



Cyberpunk 2077

Hogwarts Legacy

Diablo IV

God of War: Ragnaork

Twisted Metal

Estos avatares se podrán obtener mediante el siguiente código y estarán disponibles hasta el 9 de octubre, es importante ser rápido por que se pueden agotar.

@PlayStation/X Código de avatares Playstation Plus

Este es el costo y los beneficios de Playstation Plus

Playstation Plus es un sistema de suscripción mensual que implementó Sony en el año 2022, si bien ya existía una tienda online de Playstation llamada Playstation Now, Playstation Plus es mucho más que un simple catálogo de juegos disponibles.

La suscripción de Playstation Plus es un servicio que está dividido en 3 niveles (Essential, Extra y Premium) y dependiendo el tipo de nivel es que podrás gozar de los beneficios de la plataforma, está suscripción surgió como una iniciativa de competencia al sistema Game Pass de Microsoft , que es uno de los catálogos online de juegos más grandes e importantes del mundo.

Aquí te compartimos los beneficios por nivel y el costo de cada uno:

PS Plus Essential (US $8)



Juegos mensuales

Multijugador online

Descuentos exclusivos

Contenido exclusivo

Almacenamiento en la nube

Share Play*

Colección de PS Plus

Ayuda de juego

PS Plus Extra (US $12)



Juegos mensuales

Multijugador online

Descuentos exclusivos

Contenido exclusivo

Almacenamiento en la nube

Share Play*

Colección de PS Plus

Ayuda de juego

Catálogo de juegos

Ubisoft+ Classics

PS Plus Premium (US $14)



Juegos mensuales

Multijugador online

Descuentos exclusivos

Contenido exclusivo

Almacenamiento en la nube

Share Play

Colección de PS Plus

Ayuda de juego

Catálogo de juegos

Ubisoft+ Classics

Ofertas que no puedes dejar pasar en la Playstation Store

Además de los avatares, Sony ha puesto un gran número de juegos para Ps4 y Ps5 en liquidacióncon hasta el 80% de descuento, como parte de su ‘Summer Sale’ y estas son algunas de las ofertas más destacadas:

WWE 2K25 - 50%

GTA V - 55%

Red Dead Redemption 2 - 80%

Cyberpunk 2077 - 50%

NBA 2K25 - 80%

Hogwarts Legacy - 80%

Mortal Kombat X - 75%

Silent Hill 2 - 50%

Doom - 70%

Diablo III - 70%

