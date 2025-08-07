Playstation celebra su aniversario con 5 increíbles regalos
En conmemoración del vigésimo quinto aniversario del lanzamiento de ‘Playstation Plu’, Sony ha lanzado una serie de recompensas para todos sus usuarios
Para todos los usuarios de Playstation , la marca nipona tiene una serie de sorpresas dentro de su tienda virtual para todo el mes de agosto y algunas son completamente gratis.
Estos son los regalos por el aniversario de ‘Playstation Plus’
Para celebrar el quince aniversario del sistema ‘Playstation Plus’, la compañía ha sacado una colección de avatares gratuitos disponibles para todos los usuarios, incluso aquellos que no cuentan con una suscripción activa del servicio, los avatares están inspirados en las franquicias más emblemáticas y populares de Playstation; está es la lista completa de los avatares:
- Cyberpunk 2077
- Hogwarts Legacy
- Diablo IV
- God of War: Ragnaork
- Twisted Metal
Estos avatares se podrán obtener mediante el siguiente código y estarán disponibles hasta el 9 de octubre, es importante ser rápido por que se pueden agotar.
Este es el costo y los beneficios de Playstation Plus
Playstation Plus es un sistema de suscripción mensual que implementó Sony en el año 2022, si bien ya existía una tienda online de Playstation llamada Playstation Now, Playstation Plus es mucho más que un simple catálogo de juegos disponibles.
La suscripción de Playstation Plus es un servicio que está dividido en 3 niveles (Essential, Extra y Premium) y dependiendo el tipo de nivel es que podrás gozar de los beneficios de la plataforma, está suscripción surgió como una iniciativa de competencia al sistema Game Pass de Microsoft , que es uno de los catálogos online de juegos más grandes e importantes del mundo.
Aquí te compartimos los beneficios por nivel y el costo de cada uno:
PS Plus Essential (US $8)
- Juegos mensuales
- Multijugador online
- Descuentos exclusivos
- Contenido exclusivo
- Almacenamiento en la nube
- Share Play*
- Colección de PS Plus
- Ayuda de juego
PS Plus Extra (US $12)
- Juegos mensuales
- Multijugador online
- Descuentos exclusivos
- Contenido exclusivo
- Almacenamiento en la nube
- Share Play*
- Colección de PS Plus
- Ayuda de juego
- Catálogo de juegos
- Ubisoft+ Classics
PS Plus Premium (US $14)
- Juegos mensuales
- Multijugador online
- Descuentos exclusivos
- Contenido exclusivo
- Almacenamiento en la nube
- Share Play
- Colección de PS Plus
- Ayuda de juego
- Catálogo de juegos
- Ubisoft+ Classics
Ofertas que no puedes dejar pasar en la Playstation Store
Además de los avatares, Sony ha puesto un gran número de juegos para Ps4 y Ps5 en liquidacióncon hasta el 80% de descuento, como parte de su ‘Summer Sale’ y estas son algunas de las ofertas más destacadas:
- WWE 2K25 - 50%
- GTA V - 55%
- Red Dead Redemption 2 - 80%
- Cyberpunk 2077 - 50%
- NBA 2K25 - 80%
- Hogwarts Legacy - 80%
- Mortal Kombat X - 75%
- Silent Hill 2 - 50%
- Doom - 70%
- Diablo III - 70%
