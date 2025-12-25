Asesinan a balazos a un policía en Naucalpan, Edomex, este 25 de diciembre

Asesinan a un policía en el municipio de Naucalpan , Estado de México (Edomex) en plena Navidad 2025. De acuerdo con los primeros reportes, durante la tarde de este jueves 25 de diciembre, se reportó una balacera en el municipio de San Antonio Zomeyucan, Naucalpan. La riña con armas de fuego dejó un saldo de un policía muerto.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el asesinato del policía municipal y se desconoce cuál fue la causa de la riña.

Reportan balacera en Naucalpan; hay un policía muerto

Este jueves 25 de diciembre se desató una rima que escaló a una balacera en la avenida Altamira en el pueblo de San Antonio Zomeyucan, municipio de Naucalpan. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque dejó como saldo un policía municipal muerto, tras recibir lesiones con arma de fuego.

¡Otra vez @GobNau!



Una riña y balazos dejan a una persona sin vida en Av. Altamira, no reportan detenidos. #Naucalpan.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/2NdTT31UgV — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 25, 2025

De inmediato, las autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar apoyo médico a la víctima; sin embargo, el uniformado ya no contaba con signos vitales. Consumada la agresión, los presuntos homicidas huyeron, por lo que hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Ante tales hechos, se presentó en el lugar el agente del Ministerio Público para tomar conocimientos de los hechos registrados en Naucalpan, Edomex, durante la tarde de este 25 de diciembre. Por lo que se procedió al levantamiento del cuerpo y se dará inicio la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio .

Naucalpan reporta una reducción de homicidios dolosos en 2025

Los reportes oficiales de 2025 indican una disminución en los índices de homicidios en Naucalpan, aunque persisten retos críticos en áreas específicas de violencia.

Las autoridades municipales reportaron una baja significativa del 73.6% en homicidios dolosos al cierre del año, comparando el periodo del 3 de noviembre al 13 de diciembre de 2024 contra el mismo lapso de 2025. Previamente, en marzo de 2025, ya se había registrado una reducción del 14% en este delito.

