Asesinan a balazos a profesor dentro de secundaria en Oaxaca: Fiscalía investiga ataque armado

¡Violencia destada en Oaxaca! Un profesor fue asesiano a balazos luego de sufrir un ataque armado al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atemempa, en la región del Itsmo de Tehuantepec. La agresión directa provocó de inmediato la preocupación por la seguridad de la comunidad escolar.

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=FISCALÍA INFORMA=



Inicia Fiscalía de Oaxaca investigaciones tras agresión contra profesor en San Blas Atempa



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició los procesos de investigación correspondientes luego de un ataque armado ocurrido al interior de la Escuela… pic.twitter.com/Md8JhV0TgF — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 13, 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE Oaxaca) confirmó la muerte del docente, identificado mediante las iniciales L.P.R., e informó que inició una investigación para esclarecer el crimen y localizar a los responsables.

¿Cómo fue el ataque contra el profesor en escuela de Oaxaca?





De acuerdo con los primeros reportes policiales difundidos por la Fiscalía, el maestro fue agredido con disparos de arma de fuego dentro del plantel educativo.

Debuidio a la gravedad de sus lesiones, elementos de la Policía Municipal lo trasladaron de emergencia a bordo de una patrulla hasta un hospital del ISSSTE en Tehuantepec; sin embargo, el catedrático falleció posteriormente a consecuencia de sus heridas.

Hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades no han preciado públicamente el móvil del homicidio ni la identidad de los agresores.

Investigan ataque a balazos contra profesor dentro de secundaria en Oaxaca





La Fiscalía General del Estado de Oaxaca desplegó un equipo multidisciplinario integrado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto.

Los investigadores realizan peritajes, trabajos de campo y recopilaciín de indicios para establecer las circunstancias del ataque armado.

La dependencia señaló que ya cuenta con elemenos que permiten avanzar en distintas líneas de investigación, aunque no detalló las mismas.

¿Qué medidas de seguridad se aplicarán en San Blas Atempa?





La Fiscalía informo que mantiene coordinación con corporaciones de seguriad de los tres niveles de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona. El objetivo es proteger a los estudiantes, docentes y habitantes mientras se continúa con las investigaciones correspondientes.

El asesinato del profesor dentro de una escuale vuelve a plantear la pregunta urgente: ¿qué medidas deben reforzarse para garantizar la seguridad en los planteles educativos?

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