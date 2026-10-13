EUA sanciona a personas y entidades vinculadas al Cártel del Noreste y Los Zetas; habrían financiado campañas políticas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA) sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste y a Los Zetas.

Con base en la información de este martes 13 de octubre, entre los señalados se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte por carretera, así como del sector del petróleo y el gas; no obstante, algunos de ellos son señalados de presuntamente financiar campañas político-electorales.

“La evolución del Cártel del Noreste con respecto a su predecesor, Los Zetas, subraya la gravedad de la continua amenaza que representa el cártel para Estados Unidos y la región”, se pudo leer.

Además se dio a conocer que dichos negocios o nexos habrían empezado cuando estaban en libertad y liderando las organizaciones los hermanos Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42.

Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its… — Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026

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Lista de personas y entidades sancionadas en EUA por sus nexos con el Cártel del Noreste

Personas sancionadas en EUA

Gamaliel Garza García , Garza García , empresario mexicano, aficionado a las carreras de caballos y socio del Cártel del Noreste

, , empresario mexicano, aficionado a las carreras de caballos y socio del Cártel del Noreste Gamaliel Garza Elías , Garza Elías , señalado por presuntamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos cercanos al Cártel del Noreste

, , señalado por presuntamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos cercanos al Cártel del Noreste Pablo César Guajardo Álvarez , Guajardo o Takia , supuesto jefe de plaza del Cártel de Nagorno-Karabaj

, o , supuesto jefe de plaza del Cártel de Nagorno-Karabaj Francisco Javier Inzunza Partida, Inzunza, presunto despachador de Tamex que participó en el despacho de remolques con narcóticos ocultos

Entidades sancionadas en EUA

Hipódromo, restaurante y bar en El Club La Molienda , ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas

, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV (Cegesa), empresa señalada por presuntamente obtener contratos de forma corrupta en Tamaulipas

(Cegesa), empresa señalada por presuntamente obtener contratos de forma corrupta en Tamaulipas La Cuadra San Dibanh , establo de carreras de Caballos Cuarto de Milla

, establo de carreras de Caballos Construaceros del Fuerte , SA de CV, empresa constructora

, SA de CV, empresa constructora Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios , SA de CV

, SA de CV Distribuidora de Gas Económico , SA de CV

, SA de CV Gas Energía Confiable , SA de CV

, SA de CV Propane Trading Group , SA de CV

, SA de CV Transportadora de Gas de Nuevo Laredo , SA de CV

, SA de CV Tamex Leasing o Tamex Logistics, empresa de transportes terrestre

Hacienda y UIF agregó a los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas

Posteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) agregó a los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

“Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito”, se pudo leer en el comunicado de la dependencia mexicana.

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