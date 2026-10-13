Fiscalía de Morelos detiene a “El Güero Gym”; lo libera e intercambia por 3 agentes secuestrados en Totolapan

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos dio a conocer que el pasado lunes 12 de octubre logró la detención de José David “N”, mejor conocido como El Güero Gym e integrante de la célula de Pueblos Unidos, pero lo tuvo que dejar en libertad tras el secuestro de tres integrantes de la corporación.

De acuerdo al comunicado oficial, el arresto se llevó a cabo en el municipio de Totolapan, tras lo cual rápidamente comenzaron bloqueos y quema de vehículos en diversas partes de la entidad; no obstante, presuntos miembros de la célula privaron de la libertad a tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente.

“Ante ese hecho, se activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las víctimas retenidas contra su voluntad”, se pudo leer.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos registrados la tarde de este lunes 12 de octubre en el municipio de Totolapan, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa:



▪️Información Completa:https://t.co/WDkUreuaIL pic.twitter.com/gH57MaIPdv — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 13, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Agentes fueron liberados tras secuestro en Totolapan, Morelos; uno resultó herido

Alrededor de las 19:30 horas (tiempo del centro del país) del lunes, los integres de la Fiscalía fueron liberados tras la entrega de El Güero Gym horas antes.

Las autoridades morelenses confirmaron que uno de los colaboradores secuestrados fue hospitalizado, debido a que presentaba una herida “producida por arma de fuego”. Su estado de salud se reporta como estable.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos subraya que la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y, por ello, se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”, afirmaron, a la par de aseverar que este hecho no quedará impune.

Omar García Harfuch informó que volverán por “El Güero Gym”

En la conferencia mañanera de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que volverán a Morelos para detener a El Güero Gym.

De acuerdo a sus declaraciones, los tres funcionarios secuestrados no estaban en el lugar para detener a este sujeto, sino que estaban realizando otras actividades; sin embargo, aseguró que la decisión de la Fiscalía de Morelos fue para salvaguardar la vida de los agentes, pero destacó que no quedará impune.

Bloqueos en Morelos tras detención de “El Güero Gym”

Los bloqueos, quema de vehículos o neumáticos y el derribe de árboles se extendieron a otros lugares de Morelos como Nepopulco, Santa Rosa, Yautepec, así como a la carretera México-Cuautla.

Y es que la zona de Totolapan es conocida por la finca Los Aguacates, lugar donde en 2024 se llevó a cabo una reunión entre Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, y diversos políticos de Morelos, entre ellos los alcaldes de Atlatlahuaca, Cuautla y Yecapixtla, Agustín Toledado Amaro, Jesús Corna Damián e Irving Sánchez Zavala, respectivamente, los cuales fueron detenidos en el marco de la Operación Enjambre.

Además, se trata de una zona vinculada y controlada por el Cártel de Sinaloa, ya que Pueblos Unidos es una célula vinculada a la Gente Nueva de dicha agrupación.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.