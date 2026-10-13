Riña en el penal de Mazatlán fue entre integrantes de Los Chapitos tras liberación de “un líder”, confirmó Harfuch

A casi una semana del motín en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que éste habría sido protagonizado por integrantes de Los Chapitos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 13 de octubre, el funcionario informó que los actos de violencia comenzaron tras la liberación de un líder cercano a esta célula del Cártel de Sinaloa, específicamente al grupo conocido como Los Menores.

“Los reportes preliminares que tuvimos es que la persona que tiene un liderazgo importante dentro del Centro Penitenciario, del mismo grupo criminal de la facción de Los Menores o Los Chapitos, fue liberado. Al quedarse estas pandillas (...), los mismos Chapitos tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada, fue lo que provocó la riña”, puntualizó.

#AlMomento | 🔴 La riña en penal de #Mazatlán habría estallado tras la liberación de un líder



Omar García Harfuch (@OHarfuch) señaló que el enfrentamiento en El Castillo ocurrió entre presuntos integrantes de #LosChapitos, luego de que una persona con liderazgo obtuvo su… pic.twitter.com/zo4tK45IKo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

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SSPC tomó control del Penal de Mazatlán, Sinaloa

Posteriormente, García Harfuch informó que el penal quedó bajo resguardo federal, específicamente de su dependencia, por lo que ya comenzaron algunos traslados de presos para evitar otro hecho violento.

“Hay traslados coordinados, ya hicimos varios traslados y ahorita ya está bajo resguardo federal este penal”, continuó.

Conviene recordar que la riña dejó nueve internos y un menor de edad fallecidos, así como varios heridos, los cuales han sido dados de alta durante el pasado fin de semana, de acuerdo al secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Construirán nuevo penal en Mazatlán, Sinaloa

Asimismo, días antes, Omar García Harfuch anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, el cual será “moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”.

Y es que, de acuerdo a versiones no oficiales y de medios locales, el objetivo de la riña era abatir a Eduardo Martínez Larios, mejor conocido como El Owen, presunto integrante de Los Chapitos; es importante mencionar que se habla de que sí falleció, aunque no se confirmó.

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