Sí habrá Grito de Independencia en Escuinapa, Sinaloa, pese a fin de semana violento

No se canceló el Grito de Independencia en Escuinapa, Sinaloa, así lo dio a conocer el ayuntamiento por medio de un comunicado de prensa, luego de una primera suspensión tras jornada de hechos violentos en el municipio.

En el mensaje, las autoridades locales informaron que sí se llevará a cabo “bajo un formato estrictamente republicano, protocolario y solemne”, además de que estará acompañado de una verbena popular.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué sí se realizará el Grito de Independencia en Escuinapa, Sinaloa?

Las autoridades del municipio sinaloense puntualizaron que la decisión de no dar marcha atrás a las celebraciones patrias es porque apoyan a las familias y se comprometieron a hacer un espacio seguro y ordenado.

“(...) la realización de la verbena popular busca respaldar de manera solidaria la economía de las familias y comerciantes locales que dependen del dinamismo de estas fechas, fomentando un espacio seguro, ordenado y de convivencia familiar”, se pudo leer.

Es por lo anterior que se dio a conocer que se realizará un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de todos los habitantes.

¿A qué hora iniciará el Grito de Independencia en Escuinapa, Sinaloa?

Posteriormente, las autoridades informaron que la ceremonia por el 216 Aniversario del Grito de Independencia de México iniciará a las 22:00 horas (tiempo local) y la cita para toda la población es en el Palacio Municipal.

“​Acompáñanos a celebrar nuestras tradiciones y valores cívicos en una ceremonia solemne y republicana, junto con la tradicional verbena popular para disfrutar el talento y sabor de nuestro comercio local en un ambiente seguro, ordenado y familiar", redactó el municipio en sus redes sociales.

¿Por qué se iba a cancelar el Grito de Independencia en Escuinapa?

La decisión de echar atrás las celebraciones se dieron tras el asesinato de una maestra de preescolar de 31 años, de acuerdo a las autoridades el ataque con arma de fuego ocurrió alrededor de las 07:15 horas.

La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal, además de integrante del Ejército mexicano, quienes llegaron al lugar tras un reporte de emergencia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.