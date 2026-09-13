Payasos de Neza recuperan su libertad tras 7 años presos: Esta fue la razón por la que los encarcelaron

El caso de los payasos de Neza volvió a ponerse en tendencia cuando se dio a conocer que el pasado 10 de septiembre, Ulises y Gerardo, conocidos como Tony Pecas y Tamborín, recuperaron su libertad. Ambos habían permanecido siete años presos acusados por un presunto intento de secuestro. Te contamos los detalles de la historia.

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¿Cómo fue la detención de los payasos Tamborín y Tony Pecas?

La noche del 22 de mayo de 2019, Ulises y Gerardo, habían sido contratados para animar una fiesta para adultos en un domicilio de la colonia Las Palmas, en el municipio de Neza.

Sin embargo, los payasos tuvieron dificultades para dar con el domicilio, por lo que se detuvieron para pedir indicaciones vía telefónica con la persona que los había contratado. Según su testimonio en una entrevista con Saskia Niño de Rivera, en ese momento, Ulises fue abordado por un grupo de sujetos que les exigían que se retiraran del lugar.

Ulises y Gerardo “Los Payasitos” son inocentes y van a recuperar su libertad. #InocenciaEnPrisión @proyectolibertad.mx #ProyectoInocencia @proyectoinocenciamx pic.twitter.com/Pau8RkXm2Y — Penitencia (@Penitencia_Mx) September 10, 2026

Con las indicaciones de la dueña de la casa, los payasos lograron llegar a la fiesta; sin embargo, le pidieron permiso a la anfitriona de ir a conseguir un par de calcetas que les hacían falta. Cuando iban en camino se dieron cuenta de que las mismas personas que los habían amenazado los estaban siguiendo. Cuando lograron acercarse, estas personas los acusaron de querer secuestrar a una menor de edad.

En ese momento, la situación se descontroló, por lo que Ulises y Gerardo terminaron por solicitar apoyo de las autoridades mediante el botón rojo, ya que varios vecinos tenían la intención de lincharlos.

Ambos fueron detenidos el 12 de agosto de 2022, ambos fueron acusados de intento de secuestro de una menor y recibieron una sentencia condenatoria de 17 años y seis meses.

Las inconsistencias en el caso de los payasos de Neza

Tras la intervención de Niño de Rivera y de la asociación civil Perteneces, liderada por José Mario de la Garza, se consiguió que las autoridades analizaran las inconsistencias en el caso de los payasos de Neza, pues no se habían considerado pruebas como el contrato para el evento de esas noche o las grabaciones del lugar en donde ocurrió el altercado.

Finalmente, se logró anular la sentencia condenatoria y Ulises y Gerardo salieron libres del penal Neza-Bordo, donde fueron recibidos por familiares y amigos en medio de aplausos, gritos y globos.

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