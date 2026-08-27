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Sinaloa, entre la violencia y la crisis política: homicidios crecen 133% en lo que va del año

Sinaloa enfrenta una creciente crisis de violencia mientras las autoridades presumen una reducción en los homicidios; sin embargo, los datos del SESNSP muestran un aumento

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Por: Ximena Ochoa

La vida en Sinaloa sigue siendo muy complicada y es que los homicidios dolosos pasaron de 273 a 638 casos entre enero y julio, un incremento de 133% respecto al mismo periodo de 2024, según cifras del SESNSP.

El gobierno presumió una reducción de 52% en los homicidios diarios, pero al utilizar correctamente el periodo de comparación, la disminución sería de apenas 17.5%.

La violencia continúa en las calles, tan solo en los últimos días un ataque con explosivos dejó dos muertos en Concordia y una agresión armada en Mazatlán dejó un muerto y un herido en días recientes.

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