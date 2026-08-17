Detienen a conductor de revolvedora que provocó muerte de maestra en Interlomas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron al sujeto que habría provocado la muerte de una maestra tras la caída de una estructura en Interlomas.

El detenido es acusado por el delito de homicidio culposo, ya que conducía una revolvedora con la que golpeó la estructura de un anuncio publicitario que le cayó encima a la camioneta en la que viajaba la víctima.

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Ingresan a Barrientos a conductor por muerte de mujer en Interlomas

El sujeto identificado como Carlos “N” fue ingresado al Penal de Barrientos en Tlalnepantla, y es investigado, después de que el pasado 14 de agosto, una mujer viajaba al interior de una camioneta murió ser golpeada por una estructura de publicidad, luego de que ésta fuera impactada por una revolvedora de cemento que manejaba el detenido.

Derivado de estos hechos, la mujer de 53 años que viajaba en la camioneta perdió la vida, por lo que Carlos “N” fue detenido por elementos de la policía municipal.

#Detenido



Elementos de la #FiscalíaEdoméx ingresaron a un sujeto identificado como Carlos “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, y quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio de una mujer ocurrido en el… pic.twitter.com/Ff175pYYKK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 18, 2026

La autoridad señaló que Carlos “N” podría obtener una sentencia de hasta 10 años de prisión por homicidio por culpa y daño en los bienes.

La víctima fue identificada como Carmen Piña Arce y fue durante este día que se realizó su sepelio se realizó de manera privada en un panteón del municipio de Huixquilucan.

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