Confirmado por el Banco de México: este es el billete más falsificado del país

El efectivo continúa siendo el proceso de transacción monetaria más usado en México, por lo que la detección de billetes falsos sigue siendo un tema de interés para comercios y consumidores. Sin embargo, existe un billete que, a través de los años, se ha convertido en el más “vulnerado” por diversas razones: el de 500 pesos.

De acuerdo con estadísticas del Banco de México, este billete se mantiene como la pieza apócrifa más detectada en el país, alcanzado un nivel histórico apenas en 2024.

El billete de 500 pesos, el más falsificado en México

De acuerdo con las cifras del Sistema de Información Económica del Banco de México muestran que durante 2025 se identificaron 292,673 piezas falsas entre billetes y monedas en el país. Dentro de ese total, los billetes representaron prácticamente todos los casos detectados, ya que las monedas falsas fueron muy pocas en comparación.

El billete de 500 pesos encabeza claramente esta estadística, con 148,652 piezas falsas detectadas durante 2025, lo que equivale aproximadamente a la mitad de todos los billetes falsos identificados ese año. Esta situación se explica en gran parte porque se trata de una de las denominaciones más utilizadas en operaciones cotidianas, lo que facilita su circulación y también suplantación.

El comportamiento histórico muestra que esta denominación ha mantenido una presencia constante en los registros de falsificación. Por ejemplo, en 2024 se alcanzó el nivel más alto de la última década, cuando el banco central detectó 176,587 billetes falsos de 500 pesos. Aunque en 2025 la cifra disminuyó, sigue siendo el papel moneda que concentra la mayor parte del dinero apócrifo en circulación.

Los registros del banco central reflejan cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos años:

2016: 129,406 piezas

2017: 142,494 piezas

2018: 156,544 piezas

2019: 158,477 piezas

2020: 125,808 piezas

2021: 139,112 piezas

2022: 140,613 piezas

2023: 160,140 piezas

2024: 176,587 piezas

2025: 148,652 piezas

El Banco de México recomienda revisar siempre los elementos de seguridad presentes en los billetes. |Imagen Ilustrativa

Otros billetes que también se falsifican en el país

Después del billete de 500 pesos, otras denominaciones también aparecen con frecuencia en los registros de falsificación. En 2025, el segundo lugar lo ocupó el billete de 100 pesos, con 73,875 piezas falsas detectadas, seguido por el billete de 200 pesos, con 56,153 casos reportados por el Banco de México.

En contraste, las denominaciones más altas y las de menor valor presentan cifras mucho menores. Por ejemplo, ese mismo año se detectaron 6,770 billetes falsos de 1,000 pesos, mientras que los de 50 pesos registraron 5,797 piezas y los de 20 pesos apenas 426 casos.

Ante este panorama, el Banco de México recomienda revisar siempre los elementos de seguridad presentes en los billetes. Entre ellos se encuentran el relieve perceptible al tacto, la marca de agua, los hilos de seguridad, microtextos y elementos que cambian de color, además de detalles visibles bajo luz ultravioleta.

Si una persona sospecha que recibió un billete o moneda falsos, las autoridades recomiendan no intentar utilizarlo ni destruirlo. En estos casos se debe acudir a una sucursal bancaria para que la pieza sea enviada al banco central para su análisis. El banco entrega un recibo con los datos del billete y un folio de seguimiento, mientras que el Banco de México cuenta con hasta 20 días hábiles bancarios para emitir el dictamen correspondiente.

En situaciones relacionadas con cajeros automáticos, también es posible presentar reclamaciones y, si el usuario no está conforme con la resolución, acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

