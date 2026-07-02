Detienen a la hermana de Emilio Lozoya en el AICM; estos son los delitos de los que se le acusa

Gilda Susana ‘N’, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

La hermana de Emilio Lozoya fue aprehendida por agentes de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en inmediaciones del AICM y quedó a disposición de la autoridad judicial federal, quien determinará su situación jurídica.

🚨 #AlertaADN | Detienen a hermana de Emilio Lozoya



Fue detenida Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya Austin, en inmediaciones del AICM (@AICM_mx). Es investigada por presuntamente actuar como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia… pic.twitter.com/gbJKu5YLsM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

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¿De qué delitos acusan a la hermana de Emilio Lozoya?

Según la FGR, Gilda Susana ‘N’ ha fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita y luego se convirtió en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que hizo Emilio Lozoya.

La investigación de la FGR advierte que los recursos recibidos y administrados por Gilda ‘N’ posiblemente tienen una procedencia ilícita, ya que derivan en un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

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