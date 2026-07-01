Explosión de pipa en Tlaxcala: Así se ve el incendio que provocó el cierre total de la carretera Apizaco-Calpulapan

La explosión de una pipa cargada con combustible causó caos vial y dejó lesionados en la carretera Apizaco-Calpulapan, en el estado de Tlaxcala, este miércoles 1 de julio.

El accidente ocasionó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la carretera. Te contamos los detalles.

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Captan el momento de la explosión de una pipa en Tlaxcala hoy

Durante la tarde de este miércoles 1 de julio, se registró la volcadura de una pipa cargada con combustible. La pipa se desprendió del tractocamión y, tras la caída, explotó sobre el asfalto.

#Tomeprecauciones en #Tlaxcala se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por #AccidenteVial cerca del Km 082+000 de la carretera Calpulalpan-Apizaco. Se recomienda a la población tomar #Rutaalterna por la autopista Arco Norte. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YzqZN4kccl — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 2, 2026

El incendio comenzó mientras varios autos circulaban aún por la carretera Apizaco–Calpulalpan, a la altura del puente de López Mateos, en el municipio de Hueyotlipan, en el estado de Tlaxcala.

¿Qué pasó en la carretera Apizaco-Calpulapan hoy 1 de julio?

Tras la explosión, de inmediato se inició una fuerte movilización de cuerpos de emergencia para atender el siniestro. La explosión provocó el cierre de la circulación en ambos carriles con dirección a Calpulalpan.

Aunque las autoridades siguen investigando, hasta el momento se habla de un lesionado y un posible fallecido.

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