Detienen a hombre que amenazó al influencer alemán en plena transmisión en vivo desde CDMX

El hombre que amenazó a un influencer alemán mientras este hacía una transmisión en vivo desde las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, ya fue detenido, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

El pasado 27 de junio, las redes sociales se llenaron de indignación luego de que un hombre se acercara peligrosamente con un cuchillo al streamer alemán y lo amenazara en plena transmisión. El creador de contenido no lograba entender lo que decía, por lo que pidió ayuda a otra persona para traducir, ya que el sujeto se mostraba visiblemente molesto.

El hombre que apareció amenazando con un arma blanca a un creador de contenido alemán ya fue detenido por la policía de CDMX



La captura ocurrió en la colonia Buenavista tras otra denuncia por robo y amenazas con navaja pic.twitter.com/s9TGw51d8T — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 29, 2026

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¿Cómo fue la amenaza al influencer alemán?

En el video se puede observar cómo el influencer caminaba tranquilamente por una zona en donde había un tianguis cuando el hombre se le acerca por detrás, tratándolo de picar con un cuchillo. En ese momento un vendedor se acerca, protege al turista y aleja al sujeto.

¿Cómo fue la detención del hombre que amenazó al influencer alemán?

Luego de la denuncia del influencer y el asalto a una mujer, la SSC detuvo al hombre en la calle Privada de Zaragoza, colonia Buenavista. De acuerdo con la ciudadana, fue amagada por el sujeto con la navaja y le robó dinero.

El hombre de 43 años fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. El cuchillo y un billete le fueron asegurados.

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