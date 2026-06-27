Detienen a Jovany “N”, alias “La Muñeca”, por el caso del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz

Un operativo encabezado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) culminó con la detención de Jovany “N”, alias “La Muñeca”, señalado por autoridades federales como presunto implicado en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

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La captura se realizó alrededor de las 15:56 horas en la colonia Centro de Yautepec, Morelos, en las inmediaciones del Mercado Municipal “Centenario 1970”, donde agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión.

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