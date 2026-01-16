241 días sin respuestas: Crimen contra Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de la CDMX, continúa impune

Han transcurrido 241 días desde el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de la CDMX cercanos a la jefa de Gobierno, ocurrido el 20 de mayo de 2025 en Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez. El ataque, directo y planificado, dejó a ambos sin vida a plena luz del día.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El caso se convirtió en un termómetro de la capacidad institucional para esclarecer un crimen de alto impacto. Pese a operativos y detenciones, persisten preguntas esenciales sobre el móvil y los autores intelectuales.

¿Qué pasó en el asesinato de los funcionarios?

Guzmán y Muñoz fueron atacados a balazos cuando se dirigían a su jornada laboral. Un agresor disparó a corta distancia y huyó en motocicleta, en una zona transitada.

La precisión del ataque reveló vigilancia previa y planeación. El hecho elevó la alarma por la vulnerabilidad incluso de perfiles estratégicos del gobierno capitalino.

¿Quiénes eran las víctimas?

Ximena Guzmán coordinaba agenda y logística; José Muñoz elaboraba análisis y discursos. Ambos integraban el círculo cercano de Clara Brugada.

Su labor implicaba manejo de información sensible. Por ello, el crimen tuvo impacto político inmediato y encendió alertas sobre seguridad interna.

¿Qué avances hay en la investigación?

La FGJCDMX reportó detenciones y vinculaciones a proceso, además de la identificación de vehículos y apoyos logísticos.

Sin embargo, el tirador permanece prófugo y no existe versión oficial del móvil, lo que limita la credibilidad de los avances.

¿Por qué persiste la impunidad?

La falta de una explicación pública y capturas clave sostiene la percepción de estancamiento. El silencio institucional profundiza la desconfianza.

VIDEO: Así informaron el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en la mañanera

Expertos señalan que, sin resultados concluyentes, el caso impacta la confianza ciudadana y la expectativa de justicia para delitos comunes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.