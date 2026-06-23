Vincularon a proceso a César “N”, integrante del Cártel de Tláhuac; acusado venta de medicamentos controlados

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra César “N”, presunto integrante del Cártel de Tláhuac, una agrupación que opera en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a la dependencia, es acusado de poseer cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de tráfico de drogas y medicamento controlados, como alprazolam y clorhidrato de metanfetamina.

En la audiencia también se consiguió la medida cautelar de prisión preventiva, por la que el imputado permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, así como dos meses para la investigación complementaria.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra César “N”, por su posible participación en delitos de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su… pic.twitter.com/TkmnH3AWn0 — FGR México (@FGRMexico) June 23, 2026

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César “N” fue detenido en Edomex

En el comunicado oficial, las autoridades confirmaron que fue detenido, luego de recibir una denuncia anónima sobre venta clandestina de medicamentos controlados en un tianguis de la capital del país.

No obstante, la aprehensión fue hecha por elementos de la Secretaría de Salud y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Secretaría de Marina en un inmueble en Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México (Edomex).

Le fueron decomisados 240 tabletas de psicotrópicos, así como los cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, de marihuana, cocaína y clorhidrato de metanfetamina.

También se encuentran bajo resguardo del Ministerio Público 13 teléfonos celulares, dos cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo, cuatro vehículos y el inmueble donde fue encontrado.

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