Durante las primeras horas de este jueves 25 de junio, fuerzas federales detuvieron a Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala, Morelos, sumándose a una serie de arrestos de funcionarios y excolaboradores de la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles de la aprehensión de Toño o El Naranjo; sin embargo, se presume que puede formar parte de la Operación Enjambre.

También fue aprehendido Roberto “N”, secretario municipal, aunque en otro punto de la entidad.

🚨 #AlertaADN | Detuvieron a Antonio "N", exalcalde de Ayala, #Morelos; las autoridades no han especificado el motivo de su captura. pic.twitter.com/FjJFBSleTv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

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Detienen a Antonio Domínguez en Morelos

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, el integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue detenido por la Guardia Nacional a las 02:15 horas (tiempo local) en el municipio que gobernó de 2016 a 2018.

A las 09:00 horas, el exedil se encontraba en traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de Morelos; no obstante, permanece bajo disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento, se desconoce qué causa se le podría imputar; no obstante, medios locales apuntan a que sería por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada.

Operación Enjambre en Morelos

Este arresto se suma a las detenciones de funcionarios del municipio de Cuautla: Jonathan “N”, tesorero; Pablo “N”, oficial mayor; Horacio “N”, exsecretario municipal; además de Mauro “N”, líder transportista, y Arisbel “N”, excandidata a presidenta municipal de Atlatlahucan.

Además de que fueron detenidos Agustín “N”, expresidente de Atlatlahucan, e Irving “N”, exedil de Yecapixtla.

Conviene recordar que la Operación Enjambre tiene como objetivo “limpiar” las estructuras de los ayuntamientos de Morelos (en este caso, pero también ha aplicado para el Estado de México) ante posibles filtraciones de grupos del crimen organizado.

Los primeros casos que se dieron a conocer en la entidad tuvieron como eje el combate a la extorsión, nexos con la delincuencia organizada, así como la facilitación de actividades ilícitas y uso ilegal de recursos públicos.

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