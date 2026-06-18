Aurora Phelps, apodada como “La Cazadora de Tinder” de Estados Unidos, recibió una condena de 37 años de prisión en Jalisco por el delito de desaparición de Robert Erbach, jubilado norteamericano de 67 años.

Los hechos por los que fue sentenciada ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en Zapopan, luego de que la mujer y el hombre acordaran una reunión a través de la plataforma Tinder. Después de su cita, el cuerpo de Robert habría aparecido, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco asegura todavía se desconoce su paradero.

⚖️ Sentencian a una mujer a más de 37 años de prisión por desaparición cometida por particulares.



Resultado de las investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, se acreditó la responsabilidad de una mujer en la desaparición de un hombre estadounidense. (1-2) pic.twitter.com/EJlpbVqDti — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 16, 2026

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¿Cómo engañaba “La Cazadora de Tinder” a sus víctimas?

Según las investigaciones el hombre llegó al lugar acordado y luego fue trasladado en su propio vehículo hacia el Estado de Nayarit. Años después, Aurora Phelps fue detenida cuando se encontraba en posesión y conducción del vehículo de la víctima.

Aurora, también apodada como “la gotera estadounidense”, por su doble nacionalidad, usaba identidades falsas y según investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI), tenía un perfil psicopático que se enfocaba en adultos mayores.

Estaría ligada a otros casos de desaparición entre 2021 y 2022 en Las Vegas, cuyas carpetas de investigación siguen abiertas.

Pago de multa para “La Cazadora de Tinder”

La Fiscalía de Jalisco señaló que Aurora “N” tendrá que cumplir una pena de 37 años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa.

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