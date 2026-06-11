Maletas con restos humanos fueron encontradas en una casa del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex) y podrían pertenecer a Teresa Guadalupe Molina Hernández, desaparecida desde hace mes y medio en la Ciudad de México (CDMX). Su hijo es el principal sospechoso.

Caso Teresa Guadalupe Molina: ¿Qué se sabe del hallazgo de restos humanos?

El hallazgo ocurrió el miércoles 10 de junio en una casa de la colonia La Perla, calle Pavias, la cual pertenece a la víctima desaparecida. Los familiares encontraron manchas de sangre en una de las habitaciones y posteriormente maletas con restos humanos, por lo que enseguida dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Célula de Búsqueda en Edomex para comenzar con las indagatorias. Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo y su desmembramiento, los peritos realizarán estudios para confirmar su identidad.

¿Por qué su hijo Fernando Yael es sospechoso?

El pasado 7 de mayo, la Fiscalía cumplió una orden de aprehensión contra Fernando Yael ‘N’, hijo de Teresa Guadalupe de 55 años , por el delito de desaparición forzada. Aunque la denuncia la presentó él mismo, cayó en inconsistencias.

Dos días antes, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) catearon el domicilio en el que habitaban madre e hijo, en la colonia 20 de Noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza y encontraron manchas de sangre que habían intentado limpiar.

¿Cuáles son las inconsistencias del hijo?

Según las autoridades, el hijo tuvo varias inconsistencias en sus declaraciones, entre ellas la denuncia de la desaparición de su madre, seis días después de su ausencia.

El jóven casi no mostró preocupación por su madre, pues realizó sus actividades de manera normal, usó el vehículo vinculado al caso y hasta gastó las tarjetas bancarias de Teresa Guadalupe. Esto sin mencionar que se viralizaron supuestas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con un amigo en donde menciona que había peleado con ella por temas escolares.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.