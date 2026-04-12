Ataque armado en Puerto de Acapulco deja cuatro muertos

Un ataque armado registrado en un restaurante del Puerto de Acapulco, Guerrero, en la zona de Barra Vieja, dejó un saldo de cuatro personas muertas. La Fiscalía General del Estado ya se investiga los hechos.

El ataque se registró el viernes 10 de abril en restaurante Playa Aventura, ubicado en el poblado San Andrés, Playa Encantada, cuando personas armadas irrumpieron en el negocio y dispararon contra cuatro personas, tres mujeres y un hombre.

🔴 Sigue la violencia en el #Acapulco de Abelina López



Hombres armados irrumpieron en restaurante de Barra Vieja y mataron a 4 integrantes de una familia



Ocurrió en el negocia "Playa Ventura", en la comunidad de San Andrés Playa Encantada



📷 Guerrero en las Noticias pic.twitter.com/XIHamRhXFC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 11, 2026

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Fiscalía inicia investigaciones por ataque armado

Tras las detonaciones de arma de fuego, al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento del ataque.

La Fiscalía de Guerrero señaló que mantiene las investigaciones en curso y dará a conocer información oficial conforme lo permitan las diligencias.

Dos muertos y un herido en ataque armado en Guerrero

Saldo rojo en vacaciones de Semana Santa

El ataque armado en el Puerto de Acapulco no permitió que estas vacaciones de Semana Santa concluyeran en saldo blanco, pese a los operativos que se implementaron en la entidad por la llegada de turistas y el aumento en la movilidad.