Asesinan a Janeth Villalva, hija del alcalde de Copala, Guerrero, ejecutado en 2024

Janeth Villalva fue reportada como desaparecida desde el 1 de enero de 2026. Fue este 5 de enero, que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) hallaron el cuerpo sin vida de la joven, que presentaba huellas de tortura .

La joven de 23 años era hija de Salvador Villalva Flores, exalcalde electo de Copala, Guerrero, ejecutado en 2024. Te contamos los detalles del caso.

Este lunes 5 de enero, elementos de la Marina hallaron sin vida a Janeth Villalva Cervantes en la Playa El Morro, en Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 23 años de edad presentaba huellas de tortura, tenía las manos atadas y marcas en el cuello.

De inmediato, el cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Por su parte, la familia de Janeth Villalva informó que se realizaría una velada y la sepultura se llevaría a cabo en Copala, municipio de la región Costa Chica.

¿Qué le pasó a Juan Villalva, alcalde electo de Copala, Guerrero?

Este crimen se suma a la tragedia que ya había vivido la familia Villalva en 2024 cuando Salvador Villalva Flores había sido electo como presidente municipal de Copala.

El funcionario y padre de la hoy occisa fue electo como alcalde de Copala para el periodo 2024-2027; sin embargo, fue atacado a balazos cuando viajaba de regreso de la Ciudad de México hacia Copala, en junio de 2024.

Según los reportes policiales, el autobús en el que viajaba Villalva Flores fue interceptado por un comando armado que abordó la unidad para dispararle al funcionario a quemarropa. El homicidio del alcadlde electo de Copala ocurrió días después de que Morena impugnara las elecciones municipales por supuestas irregularidades.

