Detienen a Jesús ‘N’, excolaborador de Genaro García Luna por delincuencia organizada y peculado

Cinco personas mueren en un ataque a una mezquita en Nigeria

Las Naciones Unidas condenaron el atentado presuntamente suicida en una mezquita en el el mercado de Gamboru en Borno, al noreste de Nigeria.

Internacional

Por:  Itandehui Cervantes

Este no es el único ataque pues agricultores, pescadores, comerciantes y viajeros han sido atacados.

También han atacado comunidades rurales y campos de refugiados locales a menudo utilizando explosivos fabricados localmente y atentados suicidios.

La Naciones Unidas ha afirmado que continuarán apoyando a las comunidades afectadas.

