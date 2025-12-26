Cinco personas mueren en un ataque a una mezquita en Nigeria
Las Naciones Unidas condenaron el atentado presuntamente suicida en una mezquita en el el mercado de Gamboru en Borno, al noreste de Nigeria.
Este no es el único ataque pues agricultores, pescadores, comerciantes y viajeros han sido atacados.
También han atacado comunidades rurales y campos de refugiados locales a menudo utilizando explosivos fabricados localmente y atentados suicidios.
La Naciones Unidas ha afirmado que continuarán apoyando a las comunidades afectadas.