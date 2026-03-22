Drones, minas y sistemas antiaéreos: EUA acusa a ciudadano búlgaro de abastecer armas al CJNG

Un ciudadano de origen búlgaro fue acusado en Estados Unidos por presuntamente encabezar una red internacional de tráfico de armas que abastecía al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el imputado, Peter Dimitrov Mirchev, compareció ante un tribunal federal tras ser extraditado desde España.

Es señalado junto con otros tres extranjeros originarios de distintos países de África por conspirar para suministrar armamento de uso militar a cárteles mexicanos.

Peter Mirchev and Elisha Odhiambo Asumo appeared in federal court following their extraditions from Spain and Morocco to face charges of conspiracy to distribute cocaine and conspiracy to possess firearms, including machineguns and destructive devices, in furtherance of a drug… — U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) March 20, 2026

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¿Qué armas traficaban al CJNG y cómo operaba la red?

Las investigaciones señalan que desde septiembre de 2022, Mirchev y sus cómplices habrían coordinado envíos de armamento de alto poder, incluyendo ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, minas antipersona y sistemas antiaéreos.

Entre los implicados también figuran Elisha Odhiambo Asumo, Subiro Osmund Mwapinga y Michael Katungi Mpweire, quienes habrían participado en la obtención fraudulenta de documentos para facilitar el traslado del arsenal.

Historial de los crímenes del CJNG

Documentos falsos y armas con tecnología avanzada

Según la acusación, el grupo utilizó Certificados de Usuario Final (EUC) falsificados para ocultar el verdadero destino del armamento. Uno de estos documentos, emitido en Tanzania, permitió la exportación de al menos 50 fusiles AK-47 desde Europa con destino final al CJNG.

Además, las autoridades estadounidenses señalaron que el arsenal incluía tecnología avanzada como drones, misiles tierra-aire y sistemas antiaéreos tipo ZU-23, lo que evidencia la capacidad operativa que buscaba fortalecer la organización criminal en México.

Detenciones, extradiciones y penas que enfrentan los acusados

Mirchev fue detenido en Madrid el pasado 8 de abril, mientras que Asumo fue arrestado en Casablanca. Por su parte, Mwapinga fue capturado en Accra y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Uno de los presuntos integrantes de la red permanece prófugo.

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Las autoridades detallaron que los acusados creían que el armamento sería utilizado por el CJNG para facilitar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, lo que agrava los cargos en su contra.

En caso de ser encontrados culpables, cada uno de los implicados podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.

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