Marina decomisa 1.5 toneladas de droga en costa de Chiapas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que se logró el decomiso de 1.5 toneladas de droga durante un operativo en altamar, cerca de las costas del estado de Chiapas.

De acuerdo con autoridades federales, se trata del sexto decomiso consecutivo de este tipo que se logra en dicha región del país, como parte de las acciones para frenar el trasiego de drogas por mar.

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Como parte de las acciones para impedir el trasiego de drogas por mar, elementos de @SEMAR_mx realizaron el sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar y detuvieron a cinco personas en aguas de Chiapas.



Se aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una… pic.twitter.com/j0c5aL2Tn9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

Marina asegura más de 600 millones de pesos en drogas

De acuerdo con la propia Semar, en este operativo se aseguraron 50 bultos de cocaína, lo que equivale a 1.5 toneladas de dicha droga. También se consiguió el aseguramiento de una embarcación.

Autoridades señalan que el aseguramiento de la droga equivale a un golpe por 612 millones de pesos para los grupos del crimen organizado.

Además del aseguramiento, también se logró la detención de los cinco tripulantes que ocupaban la embarcación.

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