Perro descubre a hombre que fingía usar silla de ruedas para ingresar droga al AICM

Un perro de la Secretaría de Marina (Semar) logró detectar droga en la silla de ruedas de un hombre que presuntamente tenía una discapacidad e intentaba ingresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las autoridades federales, el sujeto pretendía pasar desapercibido simulando problemas de movilidad mientras ocultaba varios paquetes de cocaína en su silla. El aseguramiento fue realizado por elementos de la Semar, en coordinación con personal de seguridad aeroportuaria y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Hombre finge discapacidad para ingresar 8 kilos de cocaína al AICM

El detenido, de origen guatemalteco, se trasladaba en silla de ruedas y llamó la atención durante las revisiones de seguridad dentro de una de las terminales del AICM. Fue entonces cuando un binomio canino de la Semar marcó positivo ante la presencia de narcóticos.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Adrián “N”, por su probable participación en un delito contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico. Fue detenido en las instalaciones de la Terminal 2, del @AICM_mx, cuando se realizaba una inspección a la silla de… pic.twitter.com/omz0bjkIL8 — FGR México (@FGRMexico) May 17, 2026

Tras una inspección más detallada, las autoridades localizaron varios paquetes que contenían cocaína, con un peso de ocho kilos. Reportes preliminares señalan que el cargamento tendría un valor aproximado de hasta un millón de pesos en el mercado ilegal.

La FGR informó que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público Federal, donde se abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud y posibles vínculos con redes de tráfico internacional de droga.

Así atrapó un perro de la Semar a un hombre que pretendía ingresar droga al AICM

El operativo se volvió viral debido a la forma en que el presunto traficante, identificado como Adrián “N”, intentó engañar a las autoridades. Según los reportes, el hombre utilizó una silla de ruedas para aparentar una discapacidad física y evitar revisiones exhaustivas dentro de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino.

Sin embargo, uno de los perros entrenados de la Semar reaccionó al olor de la droga escondida, entre las costuras de la silla. Tanto la manera en la que fue detenido como la forma en la que el hombre intentó ingresar droga al AICM, llamó la atención en redes.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantiene operativos permanentes con apoyo de fuerzas federales para combatir el tráfico de narcóticos, armas y dinero ilegal. En los últimos meses, las autoridades han reforzado la vigilancia ante el aumento de intentos de traslado de droga por vía aérea.

Por ahora, el ciudadano guatemalteco permanece bajo investigación mientras la FGR determina el alcance del caso y posibles conexiones con grupos delictivos dedicados al narcotráfico internacional.

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