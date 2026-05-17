Emboscan a policías en Matamoros, uno perdió la vida

Una emboscada contra registrada en Matamoros, Tamaulipas, dejó un saldo de un policía fallecido y otro más herido. Reportes indican que serían elementos de las fuerzas comandadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con un reporte de la SSPC federal, los hechos ocurrieron cuando los elementos circulaban sobre la avenida Manuel Cavazos Lerma, cuando fueron impactados por otro vehículo que los golpeó por la parte trasera y después se dio a la fuga.

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Impacto desata persecución en calles de Matamoros

Después del impacto, comenzó una persecución para dar con los responsables, lo que posteriormente se convirtió en una agresión con armas de fuego contra los elementos de las fuerzas del orden.

Como resultado de la agresión, uno de los elementos resultó con una herida de proyectil en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir la atención médica adecuada.

Extienden operativo para localizar responsables

La SSPC informó que se extendió un operativo en la ciudad de Matamoros para dar con los responsables de esta emboscada.

Hasta el momento, no hay información sobre la identidad del policía que perdió la vida durante el ataque, ni tampoco sobre el elemento que resultó herido.

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