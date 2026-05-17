Al menos 10 personas muertas fue el saldo que dejó el ataque armado a una familia en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, la madrugada de este domingo 17 de mayo, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Las víctimas son seis hombres, tres mujeres y una menor de edad (una bebé de apenas 1 mes y 20 días de nacida), quienes según los reportes iniciales fueron atacados por un grupo armado que disparó al interior de una vivienda.
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¿Qué se sabe del ataque armado en Puebla?
De acuerdo con los reportes, hombres fuertemente armados ingresaron a un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa y dispararon sin mediar palabra contra los miembros de la familia.
Ante este violento asesinato, la Secretaría de Seguridad Pública informó que las autoridades activaron los protocolos de atención y el caso ya es atendido por la Policía estatal y municipal, la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
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