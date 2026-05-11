FGR asegura huachitúnel en Nuevo Léon; estaba conectado a poliducto de Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el hallazgo de un huachitúnel conectado directamente a un poliducto de Pemex, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. En el lugar, las autoridades aseguraron más de 200 mil litros de hidrocarburo robado.

El operativo se realizó tras una investigación relacionada con el robo de combustible en la entidad. En el sitio también fueron localizados tractocamiones, contenedores y una compleja red utilizada presuntamente para extraer y almacenar combustible de manera ilegal. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Así era el huachitúnel en Santa Catarina, Nuevo León

El llamado “huachitúnel” estaba oculto dentro de un predio ubicado en Santa Catarina y tenía conexión directa con un poliducto de 18 pulgadas de Petróleos Mexicanos (Pemex), utilizado para el transporte de combustibles.

La #FGR, en coordinación con @Pemex, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y Policía de Nuevo León, desarticuló un sistema de robo de hidrocarburo.

Se aseguró un túnel conectado a poliducto, más de 205 mil litros de combustible, 23 tractocamiones y 10 autotanques, entre otros.… pic.twitter.com/fJQ9ozDO8V — FGR México (@FGRMexico) May 11, 2026

Según los primeros reportes, el túnel clandestino contaba con infraestructura para facilitar la extracción ilegal de hidrocarburos sin ser detectados fácilmente. En el lugar también fueron asegurados vehículos pesados, mangueras y equipo especializado presuntamente utilizado por grupos dedicados al robo de combustible en México.

Aseguran más de 200 mil litros de hidrocarburo

Durante el operativo, las autoridades federales aseguraron aproximadamente 205, 418 litros de hidrocarburo, además de 23 tractocamiones, una decena de autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, costales de arena y herramienta para la construcción. Todas estas herramientas y materiales eran usados para la extracción ilegal de combustible.

El decomiso representa uno de los golpes recientes más importantes contra el robo de combustible en Nuevo León, una actividad ilícita que continúa generando pérdidas millonarias para Pemex y riesgos para la población debido a las tomas clandestinas.

La FGR abrió una carpeta de investigación para determinar quiénes operaban el huachitúnel y cómo funcionaba la red de distribución del combustible robado. También se realizarán peritajes para evaluar posibles daños al poliducto intervenido.

En el operativo participaron elementos de la FGR, Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.