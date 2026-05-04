De acuerdo con los resultados de las encuestas Gobernarte, la opición de los mexicanos tras la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, reflejan lo siguiente:

El 49% de los encuestados consideran que el Gobierno de México debe permitir que Rocha Moya sea investigado y extraditado a EUA.

El 46.5% de los encuestados consideran que las acusaciones del gobierno de EUA por vínculos al narcotráfico en contra de Rocha Moya en Sinaloa afectan de manera grave la credibilidad del partido en el poder.

Casi 6 de cada 10 mexicanos consideran que el caso de Rocha Moya afecta las relaciones entre México y EUA.

Previo al caso de Rocha Moya, el 33.8% de los sinaloenses consideraban votar por Morena nuevamente en las elecciones para gobernador.