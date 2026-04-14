La UIF denunció ante la FGR a dos casinos por vínculos con el Cártel del Noreste.

La UIF denunció ante la FGR a dos casinos por vínculos con el Cártel del Noreste. | Getty Images

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una red financiera vinculada al Cártel del Noreste que operaba mediante casinos en Tamaulipas.

Esto luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra seis personas y entidades clave vinculadas a dicho cártel.

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Casino Centenario y su relación con el Cártel del Noreste

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, se identificaron patrones típicos de lavado de dinero en el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, y el Diamante Casino, en Tampico. Asimismo, sus inmediaciones se usaban para torturar a presuntos enemigos del cártel.

“El CDN también utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidad a presuntos enemigos del cártel, convirtiendo estos espacios de juego en centros de logística criminal”.

UIF presenta denuncias ante la FGR

Después de que se observaran posibles esquemas de evasión fiscal, luego del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la FGR.

Asimismo, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos.