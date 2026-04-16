Marcos 'N' y Verónica Nayeli 'N', integrantes de una banda dedicada al robo a casa habitación, fueron detenidos por la SSC CDMX.

Marcos 'N' y Verónica Nayeli 'N', integrantes de una banda dedicada al robo a casa habitación, fueron detenidos por la SSC CDMX. | Getty Images

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación en la alcaldía Iztacalco.

A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad señaló que luego de trabajos de investigación e inteligencia, fueron detenidos Marcos ‘N’ y Verónica Nayeli ‘N’.

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Capturaron a Marcos "N" y Verónica Nayeli "N", presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación, narcomenudeo y extorsión durante un cateo en la alcaldía Iztacalco https://t.co/DH1yM4ZJRc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

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Banda dedicada al robo a casa habitación en CDMX

La Policía ejecutó una orden de cateo donde fueron detenidas Marcos ‘N’ y Verónica Nayeli ‘N’, vinculados a una banda dedicada a un grupo de extorsión, robo a casa habitación y narcomenudeo.

En el domicilio cateado se aseguraron 500 dosis de aparente droga y se reveló que el inmueble era utilizado como almacenamiento de sustancias ilícitas. Los detenidos estarían vinculados con el robo a una vivienda el 13 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

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