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Marcha y bloqueos paralizan avenidas principales de CDMX hoy

Detienen a vendedores de droga que eran buscados en la CDMX

Los colaboradores de estos objetivos prioritarios también fueron detenidos; se decomisaron armas y droga en los operativos.

Detienen a objetivos prioritarios por venta de droga en la CDMX
Las personas detenidas son objetivos prioritarios por venta de droga en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.|@PabloVazC | X

Escrito por: Adriana Pacheco

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó la detención en flagrancia de dos personas buscadas por ser operadoras de un grupo delictivo dedicado a la venta de droga en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Angélica Adriana "N" y Rommel "N", objetivos prioritarios por distribución de narcóticos y recolección del efectivo derivado de esta actividad. Las detenciones se realizaron tras dos órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc derivadas de labores de investigación.

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¿Cómo fue la detención?

El titular de la SSC CDMX señaló que las órdenes de cateo se llevaron a cabo en las colonias Guerrero y Buenavista, donde también fueron detenidos Laura "N" y Víctor Hugo "H", colaboradores directos de Angélica "N" , quienes ayudaban en el resguardo de armas y de presunta droga.

Tras los operativos se aseguraron más de 2 mil dosis de aparente droga, dos armas de fuego, cartuchos útiles, un chaleco balístico, básculas grameras y teléfonos celulares.

Otros decomisos de droga en la CDMX

El domingo 16 de marzo, elementos de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de droga en la colonia Santa Martha Norte, de la alcaldía Iztapalapa, después de patrullajes preventivos.

Al hombre se le aseguró una bolsita con cierre hermético y cinco cigarros con papel blanco que contenían marihuana y cristal.

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