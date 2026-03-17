Detienen a vendedores de droga que eran buscados en la CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó la detención en flagrancia de dos personas buscadas por ser operadoras de un grupo delictivo dedicado a la venta de droga en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Angélica Adriana "N" y Rommel "N", objetivos prioritarios por distribución de narcóticos y recolección del efectivo derivado de esta actividad. Las detenciones se realizaron tras dos órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc derivadas de labores de investigación.

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¿Cómo fue la detención?

El titular de la SSC CDMX señaló que las órdenes de cateo se llevaron a cabo en las colonias Guerrero y Buenavista, donde también fueron detenidos Laura "N" y Víctor Hugo "H", colaboradores directos de Angélica "N" , quienes ayudaban en el resguardo de armas y de presunta droga.

Tras los operativos se aseguraron más de 2 mil dosis de aparente droga, dos armas de fuego, cartuchos útiles, un chaleco balístico, básculas grameras y teléfonos celulares.

#Importante | Seguimos con las acciones estratégicas para la desarticulación de células criminales que operan en nuestra Ciudad.



En @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en flagrancia a Angélica Adriana "N" y Rommel "N", objetivos prioritarios y operadores de un… pic.twitter.com/RYwGKo6JEX — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 17, 2026

Otros decomisos de droga en la CDMX

El domingo 16 de marzo, elementos de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de droga en la colonia Santa Martha Norte, de la alcaldía Iztapalapa, después de patrullajes preventivos.

Al hombre se le aseguró una bolsita con cierre hermético y cinco cigarros con papel blanco que contenían marihuana y cristal.

#BoletínSSC | #DETENIDO l Uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de dosis y cigarrillos de aparente droga, en la colonia #SantaMarthaNorte, de la @Alc_Iztapalapa.



Los oficiales realizaban patrullajes preventivos en las calles #MarcosLópezJiménez y… pic.twitter.com/kfPL3LZskH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 17, 2026